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Конфликт в Сирии 6 минут назад
Настоящая цель: США, Франция и Британия бомбили в Сирии мирные переговоры
14 апреля США, Франция и Великобритания бомбили не только выдуманные химические объекты в Сирии, но и переговоры в Женеве. Об этом заявил Сергей Лавров по итогам переговоров со спецпосланником ООН по Сирии. Стаффан де Мистура призвал экспертов ОЗХО без задержек выполнить свою миссию в сирийской Думе, чтобы как можно быстрее разобраться с предполагаемой химатакой. Как теперь после ударов Вашингтона и его союзников вернуть сирийских оппонентов к переговорному процессу?
Стаффан де Мистура был в Москве меньше месяца назад. В тот визит в конце марта не планировалось, что он вновь прилетит в Россию так скоро. Спецпосланник генсека ООН по Сирии опять вынужден назначать встречи российским министру иностранных дел и министру обороны.
Рукопожатие с Сергеем Шойгу без улыбок на лицах. Повод для переговоров — не радостный. Миру в Сирии снова мешают. Процесс урегулирования подорвали ракеты, выпущенные США и их союзниками.
"Те удары, которые были нанесены по Сирии, (пришлись) в самый неудобный и самый неподходящий момент — тогда, когда нормализация обстановки в Сирии стала уже явлением безвозвратным, когда стояли в двух днях от завершения операции по Восточной Гуте. Да собственно, ее и завершили через два дня после нанесения этих ударов", — констатировал министр обороны России Сергей Шойгу.
"Мы надеемся, что у нас все-таки будет возможность не только сократить высокий военный уровень конфликтности (слава богу, мы смогли избежать большого кризиса), но у нас будет возможность разрядить и политическую напряженность. Все-таки мы ориентируемся на продолжение дискуссий", — заявил в Москву спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
Ракетный удар, который был на минувшей неделе, это еще и удар по политическому процессу урегулирования, попыткам договориться в Сочи, Астане, Женеве. Ведь стороны были готовы к тому, чтобы обсуждать конституционную реформу, напоминает на встрече со спецпосланником ООН Сергей Лавров.
"14 апреля бомбили не только выдуманные химические объекты в Сирии, но бомбили и переговоры в Женеве. Мы выразили серьезную озабоченность тем, что оппозиционеры, которые представляют так называемую Национальную коалицию сирийских оппозиционных сил, призвали Соединенные Штаты, Великобританию и Францию продолжить свои военные действия агрессивного характера и распространить военную операцию на всю территорию Сирии. Это абсолютно неприемлемое заявление. И мы надеемся, что те, кто поддерживают эту группу, сделают выводы и призовут их к порядку", — подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Журналисты обратили внимание, что на переговоры словно специально де Мистура надел галстук светло-голубого цвета, цвета мира, как на флаге ООН. С ним блокнот, в котором записки аккуратным почерком, особо важные моменты выделены маркером. Под рукой — Пухлая служебная папка организации Объединенных Наций.
"Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш дал мне указание как можно быстрее наладить политический диалог, а неделя, которая прошла, была непростой, напряженной. Мы не ожидали, что она будет настолько напряженной и после многократных встреч в Совете Безопасности, посвященных тому, чтобы избежать потенциальной опасности для мира. Мы надеемся добиться какого-то прогресса", — заявил в Москве спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
Атака продолжалась полтора часа. Истребители, корабли США и союзников выпустили 103 ракеты. Правда 2/3, по данным российского Минобороны, до целей так и не долетели — их сбили системы сирийской ПВО. Между тем, президент США Дональд Трамп, ссылаясь на свой звонок в Пентагон, заверил американцев, что все ракеты достигли целей.
"Не знаю, кому в таких случаях звонит президент США. Нашему президенту звонить не приходится — ему докладывают, когда такого рода вещи происходят", — прокомментировал эту ситуацию министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Это фрагмент большого интервью министра иностранных дел руководителю информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. В беседе заходит речь о возможности прямого военного столкновения между Россией и США.
"Я исхожу на сто процентов из того, что военные этого не допустят. И этого, конечно же, не допустят ни президент России Владимир Путин, ни, уверен, президент США Дональд Трамп. Они лидеры, которые избраны своими народами, и отвечают перед ними за мир и спокойствие", — уверен глава российской дипломатии Сергей Лавров.
Москву в этой связи очень беспокоят источники, ссылаясь на которые, Вашингтон начинает удары. Откровенно постановочные съемки якобы химатаки в сирийской Думе и стали поводом для пуска сотни с лишним ракет.
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