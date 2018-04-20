20 апреля 201820:12
Министры финансов России и США обсудили КНДР, Сирию и Украину
На полях встречи Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне министры финансов России и США Антон Силуанов и Стивен Мнучин обсудили Сирию, КНДР и Украину.
Детали беседы пока неизвестны, сообщает "Интерфакс".
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