Умер космонавт Владимир Ляхов, побывавший на шестом и седьмом "Салютах"

Умер 76-летний советский космонавт Владимир Ляхов, побывавший на шестом и седьмом "Салютах". На эти орбитальные станции он выполнял длительные полеты: всего летал в космос, в котором провел более 333 суток, трижды, столько же раз выходил в открытый космос (общая продолжительность выходов — семь часов восемь минут). Он ушел из жизни 19 апреля.

Центр подготовки космонавтов и бывшие коллеги выразили свои соболезнования в связи со скоропостижной кончиной полковника Ляхова.

Дважды Герой Советского Союза Владимир Ляхов родился 20 июля 1941-го, уточняет РИА Новости.