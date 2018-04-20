Арсен Венгер не собирается завершать карьеру тренера

Французский тренер Арсен Венгер, объявивший об уходе из "Арсенала", не собирается завершать карьеру. 68-летний специалист продолжит тренировать.

Согласно информации "Спорт-Экспресс", Арсен Венгер может стать спортивным директором "Пари Сен-Жермен". Не исключено, что он возглавит одну из национальных сборных. Проявляет интерес к тренеру и французский "Страсбург", в котором Венгер играл в бытность футболистом.

В пятницу Арсен Венгер объявил, что покинет пост главного тренера "Арсенала", который он занимал с 1996 года. За это время "Арсенал" трижды выигрывал звание чемпиона Англии и завоевал семь Кубков страны.