Главы штабов вооруженных сил стран СНГ собрались в Казани

Для начала генералам показали продукцию оборонных предприятий, которые работают на территории республики. А после — провели совещание. Какие разработки показались особенно интересными и что обсуждали военные?

Какой должна быть единая система безопасности, и какие новейшие комплексы оборонительного и наступательного характера уже на вооружении в России и в странах содружества. У начальников генеральных штабов стран СНГ в столице Татарстана обширная программа.

Беспилотные летательные аппараты: тяжёлые и сверх лёгкие, с дальностью полёта более 100 км., тренировочные мишени для систем ПВО. Особый интерес у генералов — к новейшему десантному вертолёту — модернизированному Ми-17 В5. Казанский вертолётный завод продолжает строительство крупной партии машин для Индии. А благодаря госзаказу для министерства обороны России предприятие выходит на полную загрузку.

Оптико-электронные блоки прицеливания и тепловизоры, артиллерийские снаряды нового поколения и малокалиберные боеприпасы. Радиофизики Казанского Университета разработали комплекс для генерации и распределения ключей шифрования. Коды меняются, буквально, каждую секунду, что делает абсолютно безопасным передачу данных в радиусе 30 км.

"С помощью этих ключей мы можем создавать алгоритмы шифрования. Они используются для систем передачи информации. Получается, что мы постоянно меняем ключи, с такой частотой их никто не сможет расшифровывать", — рассказал Олег Шерстяков, заведующий кафедрой радиофизики Казанского Федерального Университета.

Перед заседанием комитета генералы знакомятся с уникальной продукцией более 30-ти предприятий Военно-промышленного комплекса, действующих на территории республики.

"Нам удалось обменяться мнениями по складывающейся военно-политической обстановке, проанализировать вызовы и угрозы государствам содружества. Согласованы совместные мероприятия на следующий год. Одобрено проведение совместного компьютерного командно-штабного учения объединенных систем противовоздушной обороны "Региональная безопасность-2018", — отметил Валерий Герасимов, начальник Генерального Штаба Вооружённых Сил России.