День рождения Гитлера отметили в Германии фестивалем неонацистов

На востоке Германии решили отметить годовщину со дня рождения Адольфа Гитлера большим фестивалем неонацистов. Трехдневное мероприятие под названием "Меч и щит" 20 апреля собрало около трех сотен ультраправых из Чехии, Польши и Австрии.

Власти Саксонии усилили меры безопасности в зоне проведения форума. Противники акции собрались неподалеку на "Фестиваль мира", передает телеканал "Россия 24".