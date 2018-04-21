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21 апреля 201809:55

День рождения Гитлера отметили в Германии фестивалем неонацистов

На востоке Германии решили отметить годовщину со дня рождения Адольфа Гитлера большим фестивалем неонацистов. Трехдневное мероприятие под названием "Меч и щит" 20 апреля собрало около трех сотен ультраправых из Чехии, Польши и Австрии.

Власти Саксонии усилили меры безопасности в зоне проведения форума. Противники акции собрались неподалеку на "Фестиваль мира", передает телеканал "Россия 24".

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