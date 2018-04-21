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21 апреля 201811:22

Под Тулой забили до смерти экс-главу муниципалитета

В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве бывшего главы администрации муниципального образования Приупское Киреевского района. Тело 59-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено накануне, 20 апреля, у одного из домов на улице Советская в поселке Приупский.

Преступление раскрыто "по горячим следам" благодаря совместным действиям сотрудников управлений Следственного комитета и МВД России по Тульской области. Задержан подозреваемый — 29-летний житель Киреевского района. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

По версии следствия, около часа ночи 20 апреля мужчина встретил на улице своего знакомого и нанес ему множество ударов руками и ногами. От полученных травм потерпевший скончался на месте, сообщило Следственное управление СКР по Тульской области.

Убитый мужчина ранее занимал должность главы администрации муниципального образования Приупское, рассказала "Интерфаксу" представитель Следственного управления СКР по региону Зинаида Каминская. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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