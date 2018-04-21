Киев признал, что Крым и Тузлу ему не вернуть

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что в нынешней ситуации Киев не сможет вернуть Крым. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", комментируя сообщения о передаче полуостровом участка Тузлинской косы в федеральную собственность России.

По словам чиновника, украинские власти сейчас могут только ограничиваться политическими заявлениями, а Россия в ближайшее время получит полный контроль над судоходством в Керченском проливе.

"Да. Это, действительно, к сожалению, так. Они получают контроль. Они у нас забрали Крым. А сейчас — этот маленький клочок земли. Просто на него руку положат и скажут: "Бай-бай!". К сожалению, имеем то, что имеем", — сказал Тука.

Однако он считает, что в будущем Крым и Донбасс все же вернутся в состав Украины, передает РИА Новости.