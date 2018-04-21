В Москве скончалась актриса Нина Дорошина, полюбившаяся зрителям по главной роли в фильме "Любовь и голуби". Актрисе было 83 года.

О смерти Дорошиной пишут СМИ, но официально информация не подтверждена. В последние месяцы актриса жаловалась на проблемы с сердцем, летом 2017 года у нее отнялись ноги.

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в городе Лосиноостровск – сейчас это Бабушкинский и Лосиноостровский районы Москвы. Закончила Театральное училище имени Б. Щукина, играла в театре "Современник", с 1981 года преподавала в училище имени Щукина.

С первым мужем – актером Олегом Далем – Дорошина развелась. Со вторым мужем, мастером по свету в "Современнике" Владимиром Ишковым прожила почти 20 лет, вплоть до его смерти – Ишков скончался в 2004 году.