Теннисистка Макарова проиграла Остапенко в Кубке Федерации

Российская теннисистка Екатерина Макарова во втором поединке серии Кубка Федерации против команды Латвии встречалась с пятой ракеткой мира Еленой Остапенко. В матче, который продолжался 1 час 31 минуту, россиянка по итогам двух сетов уступила со счетом 5:7, 4:6. Матчи проходят в российском Ханты-Мансийске.

После проигрыша Макаровой счет в серии сравнялся – 1:1. Напомним, что в первом матче противостояния Анастасия Павлюченкова оказалась сильнее латышки Анастасии Севастовой.

В воскресенье, 22 апреля теннисистки поменяются соперницами: Павлюченкова сыграет с Остапенко, а Макарова – с Севастовой. После этого состоится парная встреча Макарова/Елена Веснина – Диана Марцинкевич/Даниэла Висмане.