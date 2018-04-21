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21 апреля 201816:33

Теннисистка Макарова проиграла Остапенко в Кубке Федерации

EPA

Российская теннисистка Екатерина Макарова во втором поединке серии Кубка Федерации против команды Латвии встречалась с пятой ракеткой мира Еленой Остапенко. В матче, который продолжался 1 час 31 минуту, россиянка по итогам двух сетов уступила со счетом 5:7, 4:6. Матчи проходят в российском Ханты-Мансийске.

После проигрыша Макаровой счет в серии сравнялся – 1:1. Напомним, что в первом матче противостояния Анастасия Павлюченкова оказалась сильнее латышки Анастасии Севастовой.

В воскресенье, 22 апреля теннисистки поменяются соперницами: Павлюченкова сыграет с Остапенко, а Макарова – с Севастовой. После этого состоится парная встреча Макарова/Елена Веснина – Диана Марцинкевич/Даниэла Висмане.

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