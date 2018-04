Четыре экс-президента США и Мелания Трамп простились с Барбарой Буш

В епископальной церкви святого Мартина в американском Хьюстоне (штат Техас) прошла церемония прощания с супругой экс-президента США Джорджа Буша-старшего Барбарой Буш, которая скончалась 17 апреля на 93-м году жизни. На ней присутствовали четыре бывших американских лидера: Буш-старший, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама, а также первая леди Меланья Трамп, передает ТАСС.

На церемонии также присутствовали десятки бывших сотрудников американской администрации, в частности бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс и глава Пентагона в 2006-2011 годах Роберт Гейтс. Всего в церкви собрались около 1500 человек.

Траурную речь произнес историк Джон Михэм. Он, в частности, напомнил, что Барбара Буш — одна из двух женщин в истории США, являвшаяся супругой одного американского президента (Джорджа Буша-старшего) и матерью другого (Джорджа Буша-младшего). Второй была Эбигейл Адамс (1744-1818) — супруга второго президента США Джона Адамса и мать шестого американского лидера Джона Куинси Адамса.

Действующий президент США Дональд Трамп написал в субботу в Twitter, что посмотрит церемонию по телевизору.

Heading to the Southern White House to watch the Funeral Service of Barbara Bush. First Lady Melania has arrived in Houston to pay our respects. Will be a beautiful day!