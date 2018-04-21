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21 апреля 201821:38

Свалки на Украине: три пожара за день

фото: Russian Look

Три свалки общей площадью 460 квадратных метров заполыхали на Украине. ЧП произошли в Ровенской, Закарпатской и Полтавской областях.

Госслужба Украины по ЧС сообщает, что вблизи села Бармаки Ровенского района свалку твердых бытовых отходов тушат шесть единиц техники и 30 человек.

Вблизи города Лубны Полтавской области возгорание ликвидируют три единицы техники и 12 человек.

Вблизи села Барвинок Ужгородского района Закарпатской области работают шесть единиц техники и 21 человек.

Ликвидация пожаров продолжается, передает РИА Новости.

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