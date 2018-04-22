МЧС Луганской народной республики рассказало о гибели человека в результате взрыва

В МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики сообщили, что в поселке Врубовский (Лугутинский район) человек подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Погибший был жителем поселка, передает РИА Новости. Ему было 58 лет. По факту инцидента начато расследование.