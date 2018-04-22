Премьер-лига. Дзюба против "Зенита". "Краснодар" без Смолова
Матчи 27-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге с участием лидеров дают обильную пищу для прогнозов. Эксперты оценивают шансы "Краснодара" против ЦСКА, хотя у южан не сыграет Федор Смолов. А вот Артем Дзюба, напротив, вполне может выйти за "Арсенал" против своего "Зенита".
"Очень интересная будет игра ЦСКА – "Краснодар", — считает экс-футболист "Спартака" Максим Калиниченко. – Две играющие, атакующие команды, с разными несколько философиями, но с приблизительно похожим рисунком игры. Очень интересны команды в атаке и не очень в обороне. С разной степенью понимая ее".
"После смены тренера, немного вздохнул "Краснодар". Не знаю, связано ли это именно со сменой тренера – цитирует специалиста сайт "Рейтинг Букмекеров". – У ЦСКА, в принципе, с атакующими командами непростые взаимоотношения. "Краснодар" — та команда, которая с ЦСКА играет достаточно успешно. Я думаю, что ЦСКА будет очень тяжело. Атака у "Краснодара" очень серьезная. Даже без Смолова. И я думаю, что "Краснодар" в состоянии выиграть".
Говоря о матче "Арсенал" – "Зенит", Калиническо замечает: "Явный фаворит "Зенит", но Тула непростая, она играет в интересный футбол. "Арсенал", как мне кажется, в состоянии попортить нервы любой команде премьер-лиги. "Зенит" — не исключение. Особенно тот "Зенит", который мы наблюдаем. Он нестабильный, ищущий коллектив. В этой игре Тула в состоянии забить в домашнем матче. И "Зениту", и вообще любой команде".
"Вспоминается матч этих команд, когда "Зенит" возглавлял Луческу, — рассуждает бывший игрок национальной сборной Евгений Ловчев. – Тогда "сине-бело-голубые" разгромили "Арсенал", и после матча тренер "пушкарей" Павлов сказал, что его команде преподнесли мастер-класс. Я думаю, что в этот раз такого не случится".
"Зенит", раздираемый внутренними передрягами, так и не нашел свою игру. Команда мощно усилилась перед началом сезона. Взяли футболистов из одной страны, некоторые из них даже в сборной играют, но нужного эффекта эти трансферы так и не произвели. Что касается "Арсенала", то команда играет сейчас очень легко. Плюс будет играть Дзюба, который будет невероятно мотивирован в этом поединке", — считает эксперт.
О матче "Локомотив" – "Уфа" Ловчев говорит немного: "В последнем своем матче железнодорожники имели много возможностей, но забить так и не смогли. Мне думается, что второй раз подряд такого не случится, тем более на своем поле. Москвичи понимают, что в случае победы сделают огромный шаг к чемпионству. Много голов, конечно, не будет, поскольку "Уфа" довольно прилично играет в обороне. Да и "Локо" редко когда выдает яркие голевые матчи".
А вот бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что в этой игре "напрашивается ничейный результат": "Поставлю на то, что "Уфа" не проиграет. "Уфа" хорошо смотрелась с ЦСКА, сегодня эта команда – не мальчики для битья. И их тренер Сергей Семак, оказывается, в Европе входит в десятку самых перспективных. У "Локомотива" шесть очков разница перед "Спартаком", нужно сохранять, потому что команде играть еще с "Краснодаром" и "Зенитом". Так что имеющийся запас – это не гарантия для "красно-зеленых".
Что касается понедельничного матча "Спартак" – "Ахмат", то тут Бышовец говорит: "Не думаю, что "Спартак" сейчас в порядке. У команды есть некоторые проблемы: управляет ли вообще кто-то командой? Есть ли у тренера рычаги управления? Похоже, что нет. Что касается "Ахмата", то матч с "Локомотивом" показал, что смена тренера пошла на пользу, и Игорь Ледяхов оказался более прагматичным тренером, больше думающим о результате, чем о желании удивить. Ледяхов подошел к проблеме результата более рационально. Потому что в конце концов тренера "освобождают" не по качеству игры, а по результату".
"И, кстати, зачем "Спартаку" выигрывать у "Ахмата"? – задается вопросом Бышовец. – По-моему, борьба в чемпионате уже завершилась. Хотя есть еще Лига чемпионов, ради нее только. Хотя зачем выходить в евротурнир, если там с позором вылетать от "Атлетика"? Все же думаю, москвичи добьются победы (все-таки атака неплохая), но она не будет крупной по счету".
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