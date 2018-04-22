НХЛ. Никита Кучеров признан третьей звездой дня

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров назван третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге. 21 апреля в матче с "Нью-Джерси Дэвилз" россиянин забросил победную шайбу, которая вывела его клуб в следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли.

Первой звездой дня признан форвард "Вашингтон Кэпиталз" Никлас Бэкстрем. Шведский хоккеист забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу во встрече с "Коламбус Блю Джекетс", закончившейся победой столичной команды в овертайме со счетом 4:3.

Второй звездой оказался вратарь "Торонто Мейпл Ливз" Фредерик Андерсен. В победной игре с "Бостон Брюинз" он сумел отразить 42 броска из 45.