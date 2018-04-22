22 апреля 201811:45 (обновлено в 11:58)
Взрыв в Кабуле: 31 убитый, 50 раненых
Смертник взорвал себя около центра регистрации избирателей в Кабуле. Жертвами инцидента стал 31 человек, более 50 ранены. Об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя Минздрава страны Вахида Мажруха
На место выехали медики и полицейские. По данным властей, взрыв произошел рядом с центром для регистрации избирателей и центром выдачи документов, удостоверяющих личность. Ответственность за случившееся на себя взяло ИГ (запрещено в России).
Совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля, передает РИА Новости.
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