Турция считает США угрозой, а доклад Госдепа - безответственным

Угроза для Турции в Сирии исходит в первую очередь от ее стратегических партнеров, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

США поставили 5 тысяч грузовых автомобилей с вооружением на север Сирии. Оружие, по словам Эрдогана, предназначено для курдов из отрядов "Силы народной самообороны" и партии "Демократический союз", которые Анкара считает сирийским ответвлением запрещенной Рабочей партии Курдистана. Для их нейтрализации с 20 января Турция проводит операцию под названием "Оливковая ветвь" в регионе Африн на севере Сирии.

Анкара осуждает США за эту поставку, так как считает, что оружие может быть направлено против нее, передает ТАСС.

Более того, в МИДе Турции разочарованы ежегодным докладом госдепа США о правах человека в мире. Доклад посчитали безответственным. Он содержит необоснованные претензии к Турции.

США проигнорировали борьбу Турции с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сторонники которого попытались организовать военный переворот в июле 2016 года. Гюлен свою причастность к мятежу отрицал.

Анкара порекомендовала странам, выступающим с несправедливыми обвинениями, сначала покончить с систематическими нарушениями прав человека по отношению к собственным гражданам. Такие важные вопросы не должны политизироваться, передает РИА Новости.