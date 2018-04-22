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Конфликт в Сирии 25 минут назад

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22 апреля 201816:50

Путин разгадал план Запада как минимум полтора месяца назад

Перед моим рабочим столом — несколько телевизионных экранов. На них можно смотреть российские новости и параллельно то, что дают иностранные телекомпании. А 18 апреля прямо получилось смешно: ролик с мнимой химатакой под Дамаском можно было одновременно видеть и у нас, и у них. Только у нас на "России 24" Евгений Поддубный уже и показывал того самого 11-летнего мальчика по имени Хасан Диаб, который поневоле стал участником низкохудожественного кино, поставленного с помощью англичан про мнимую химаиаку под Дамаском, а на ВВС параллельно крутили тот же ролик, выдавая за чистую монету. Причем в студии сидел премьер Канады Джастин Трюдо и театрально сокрушался, мол, как же так Россия может вести себя аморально и тут же выражал солидарность с ракетными ударами по Сирии в наказание за совершенную химатаку.

Выглядел Джастин Трюдо и вся их ВВС очень смешно. Это было как два параллельных мира. В одном — искреннее желание найти правду и уже даже найденная правда. В другом — конструирование лжи, боязнь правды и пренебрежение правдой, уже кем-то обнаруженной. Ну, не вписывается Хасан Диаб в их картину мира. Ну, никак!

И не вписываются те двое мужчин-сирийцев, которые узнали себя в ролике от "Белых касок" и рассказали, как он снимался. Западные телеканалы их просто проигнорировали, а ролик продолжали крутить, как ни в чем не бывало, словно это не постановочная, а документальная съемка. И постановку эту они по-прежнему используют как оправдание ракетного удара по Сирии и как аргумент против России. Ну, не бесстыжие?!

Президент Путин в недавнем телеинтервью американке Меган Келли — кстати, еще до того, как сама провокация состоялась, а вслед за ней и спешный ракетный удар — все это уже заранее предсказал и даже прокомментировал: "Это все попытки, которые неоднократно в недалеком прошлом имели место. Эти обвинения, использование этого как предлог для консолидации усилий в борьбе с Асадом. Нам это все хорошо известно, понятно и даже неинтересно. Так и хочется сказать: "Скучно, девочки".

19 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров любезно согласился дать интервью агентству "Россия сегодня". Сергей Викторович привел целую гирлянду фактов, которые никак не вписываются в современную ментальность Запада: "Совсем недавно наше Министерство обороны, освободив Думу, обнаружило склад химических веществ, произведенных в том числе в Германии, а также в Портон-Дауне, в том самом городе Солсбери. Сейчас специалисты проводят анализ того, что там было обнаружено. Помимо всего прочего, никто не скрывает, что инсценировка, снятая на упомянутом выше видео, была организована "Белыми касками". А они работают исключительно на территориях, которые контролируют боевики, включая таких террористов, как "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Они уже приложили руку к "состряпыванию" такой же провокации год назад в Хан-Шейхуне. И они — это тоже не секрет — финансируются в том числе Великобританией, США и рядом других западных стран".

Когда же я спросил у Лаврова, что он чувствовал, когда видел, как мальчика поливают холодной водой и что-то впрыскивают с силой разжатый рот, то министр ответил неожиданно: "Я себя ощутил Станиславским и захотел крикнуть: "Не верю!" Но если брать уже более утонченные человеческие чувства, то, конечно, отвратительно, когда детей используют в столь грязных затеях".

Сейчас Сирия вполне может обратиться к Совету Безопасности ООН с предложением заслушать прямо в Нью-Йорке мальчика по имени Хасан Диаб и его папу о съемках провокационного ролика о мнимой химатаке под Дамаском. Вот интересно было бы посмотреть на лица таких принципиальных Карен Пирс и Ники Хейли. Да и французский месье там тоже хорош. Наверное, они будут этому сопротивляться, ведь правды боятся как черт ладана. Но Россия такую идею поддержит.

"Мы, кстати, хотели и будем продолжать добиваться того, чтобы, в том числе в ситуациях, которые касаются не только Сирии, свидетели с мест происшествия имели возможность обратиться к членам СБ ООН. Но в данном случае, конечно, это — дело сирийского правительства. Мы активно поддержали бы такое предложение", — отметил Лавров.

В любом случае, как отснятая для YouTube провокация, так и ракетная атака по Сирии, ситуацию изменили. В том смысле, что эта схема — некая инсценировка якобы "преступления", а потом и быстрое ракетное наказание за него: это уже рабочая схема для Запада. Если так, то и мы, исходя из этого, Сирию считаем нужным довооружить: поставить туда более совершенные противовоздушные системы — С-300 — чтобы из ста ракет сирийцы сбивали не 70, а в идеале все 100. Так что поставки С-300 в Сирию — решенное дело.

"У нас теперь нет никаких моральных обязательств. Они были, мы обещали этого не делать еще где-то десять лет назад по просьбе наших известных партнеров. Приняли во внимание их аргумент о том, что это могло бы привести к дестабилизации обстановки, хотя средство чисто оборонительное, но, тем не менее, мы вняли просьбам. Теперь у нас такого морального обязательства нет", — заявил Сергей Лавров.

Так, с постановочной провокации началась Вторая мировая война. Немцы устроили ее на своей пограничной с Польшей радиостанции в Гляйвице.

Самый конец августа 1939 года. Эсэсовцы действовали так, словно брали уроки у спонсируемых сейчас британцами "Белых касок". Облачившись в польскую военную форму, они ворвались в студию, выкрикнули в микрофоны антигерманские лозунги, устроили пальбу и скрылись. Операция называлась "Консервы", поскольку после себя в студии эсэсовцы оставили несколько пронзенных пулями трупов. Это были переодетые заключенные из фашистских концлагерей, а по сценарию провокации — застреленные сотрудники радиостанции.

Геббельсовская пропаганда соорудила из всего этого уже повод для крупномасштабного вторжения в Польшу: мол, поляки первыми начали. Так разразилась Вторая мировая, которая унесла десятки миллионов жизней.

Чем отличаются методы Запада в Сирии сейчас? Имитация преступления, назначение виновных, международное осуждение, военная агрессия — все то же самое.

Другой классический пример из истории ХХ века — провокация в Тонкинском заливе. 4 августа 1964 года. Американцы пустили сами по своим кораблям несколько торпед. Ни одна из них не нанесла никакого ущерба. Но в благородном возмущении из-за якобы агрессии со стороны Вьетнама тогдашний президент США начинает войну на полное уничтожение якобы государства-агрессора. Ну, очень не нравился тогда Америке Вьетнам. Убив за 10 лет войны миллионы людей, совершив массу военных преступлений и все же проиграв, американские войска с позором покидают Вьетнам.

Повод для агрессии США и Англии в Ираке тоже уже для ХХI века стал новой классикой. Пузырек с белым порошком в руках Колина Пауэла — тогдашнего госсекретаря США — стал решающим аргументом в пользу войны: разрушения целого государства, казни лидера и сотен тысяч убитых.

Вот и сейчас в Сирии складывается такое впечатление, что Америка с Англией все ищут такой же, пусть ложный, повод для войны. Прямо — с законным правительством Башара Асада в Сирии, но косвенно — с Россией. Когда Америка и Англия не могут найти реальный повод, то идут на конструирование провокации. Любимая игрушка — химоружие. Заход в городе Дума под Дамаском уже не первый.

Провокация англичан в Солсбери с отравлением Скрипалей — часть общего с Сирией химического сюжета. Со стороны англичан много вранья, недомолвок, ухода от ответов на поставленные вопросы и курс на уничтожение вещдоков — любых и всех: от злополучной скамейки до дома Сергея Скрипаля, ресторана и бара, которые он посещал, от кремации домашних животных — умерших от жажды морских свинок и чудом выжившего кота — до самих Скрипалей. С глаз долой, с запретом звонить домой в Москву и принудительной сменой имени в Америке. В то же время экспертам Организации по запрещению химоружия по делу Скрипалей они корректно работать не дают. Россию, понятно, это возмущает.

"Стало известно, что эксперты ОЗХО брали пробы не согласно собственному разумению, а в тех местах, на которые указывали британцы. Из рук британцев или в их присутствии. Не было никакого самостоятельного, независимого обследования медиками ОЗХО пациентов, у которых брали кровь. То есть все полагались исключительно на британских врачей", — подчеркнул Сергей Лавров.

Также разыгралась интрига с неким отравляющим веществом BZ. Его в переданных англичанами пробах обнаружили швейцарцы в лаборатории в Шпице. Яд — американский. Конфуз. Потом англичане стали объяснять, что якобы впрыснули в пробы еще и BZ сами, якобы для проверки квалификации проверяющих. Но, извините, если вы втихаря позволяете себе впрыскивать что-то в образцы проб, нарушая их изначальный химический состав, то где остановиться? Так ведь туда все что угодно можно впрыснуть, не только BZ. И, судя по всему, впрыснули. То самое, чем якобы были отравлены Скрипали. Но переборщили с пропорциями и просчитались по времени.

"Обратившись к ОЗХО за техническим содействием, британцы не просто дали им пробу вещества с места происшествия, но сказали: вот вам проба, найдите в ней такое-то химическое вещество. То есть это было заказано. И эксперты ОЗХО, выполняя техническую функцию, подтвердили, что это было именно то вещество, о котором британцы им сказали. Но оно было в очень чистом виде, очень высокой концентрации, что говорит о том, что оно было впрыснуто в эту пробу буквально перед началом анализа, потому что за пару недель оно должно было подвергнуться метаболизму и было бы совсем другой консистенции", — сказал Сергей Лавров.

Понятно, что вопросы к Лондону накапливаются. "Мы задали несколько десятков вопросов. Мы хотим получить на них ответы, причем ответы взрослых и профессиональных людей. Мы хотим профессионального разговора. Может быть, придется ждать, когда появятся в британском правительстве профессионалы. Пока разговора не получается", — констатировал глава российского МИД.

Текст: "Вести недели"

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