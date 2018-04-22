Тема:

Российский Крым 1 час назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
22 апреля 201822:20 Ольга Армякова

На гребне "Крымской волны": полуостров продолжает обновляться

Новая воздушная гавань в Крым. В Симферополе открылся суперсовременный аэропорт.

Крым накрывает волной. Изящной и неповторимой. Но, что гораздо важнее, — гостеприимной. И с первых секунд — никаких сомнений: это — точно курорт. Отдых начинается именно здесь, на гребне "Крымской волны".

"Крым обновляется, становится необыкновенно красивым. Все очень замечательно. Просто грандиозно, неотразимо, великолепно! Очень здорово! Оригинальный дизайн, 146 волн, которые не повторяются. Когда подъезжаешь ближе к терминалу, захватывает дух, впечатляет", — говорят люди.

Беспрецедентный для Крыма проект, что построили с нуля в чистом поле. Да еще и в рекордные сроки — всего за два года. Чего только стоит фасад терминала: ни одной повторяющейся линии. Плавные изгибы и создают ощущение морской волны.

Новым терминалом управляют по принципу "умного" дома. Автоматизированная система контролирует уровень температуры, влажности и освещенности. В общем, все, что нужно для жизни. Такого уровня комфорта в Крыму еще никогда не было.

Этот аэропорт — крупнейший на юге России. Вот он на кадрах архивной хроники. Первый рейс из Симферополя в Москву почти 80 лет назад. Перелет тогда длился более 12 часов, а пассажиров встречали в маленьком здании аэровокзала. Сейчас в Крым летят из разных регионов большой страны. И сразу — в новый терминал.

Уникальная багажная система. Полностью отечественного производства. Впервые в новейшей истории. Общая протяженность багажных лент — почти 2 километра, а пропускная способность — около 5000 чемоданов и сумок в час, то есть одновременно можно обслуживать десятки рейсов.

За четыре года пассажиропоток увеличился в пять раз. Старое здание аэропорта с такими нагрузками попросту не справлялось. Новый терминал сможет принимать свыше 6,5 миллиона туристов в год. Таких показателей не было даже в лучшие советские годы.

"Основной посыл к нашим пассажирам был таким, что наш гость по прилету и по вылету должен оставаться в Крыму, в ласковом море и море его должно и встречать, и провожать. Мы сделали для этого все возможное", — сказал генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин.

На Крымском мосту тем временем тоже готовятся к началу курортного сезона. По обе стороны Керченского пролива зажигают огни — так проверяют уровень освещенности в ночное время, чтобы ярко, а главное — безопасно.

Масштаб и размах грандиозной стройки особенно хорошо виден с воздуха. Два берега одной страны, а между ними 19 километров транспортного перехода. И это, пожалуй, самый живописный мост в стране. Где еще по дороге случайно встретишь стаю дельфинов?! Все потому, что здесь строго следят за экологией.

На строительной "кухне" Крымского моста готовят очередной шедевр — двухслойный "пирог" из асфальта. Еще горячий, максимально свежий. Главный секрет этого фирменного "блюда" — специальная битумная добавка, особый вяжущий материал, что делает покрытие более прочным, долговечным, устойчивым к деформациям и трещинам. Это будет дорога нового поколения.

Там, где еще два года назад только погружали первые сваи, теперь укладывают асфальт. Самый протяженный мост в стране возводят с фантастической скоростью. А ведь в таких тяжелейших условиях еще никто и никогда не строил. Такое под силу только нашим специалистам.

Проехать по Крымскому мосту теперь мечтает вся страна. Движение по нему откроют не в декабре, как планировали изначально, а на полгода раньше — уже в мае. Но работы у строителей, кажется, меньше не стало, даже наоборот: установка шумозащитных экранов, барьерных ограждений, на некоторых участках уже наносят разметку.

К тому же транспортный переход через Керченский пролив — это не только мост, но и целая дорожная сеть, строительство которой в буквальном смысле идет ударными темпами.

Таких дорог в Крыму еще не было. Невероятное по размаху строительство кардинально изменит транспортную инфраструктуру полуострова. Скоростную трассу возводят круглосуточно. Она станет ключевой магистралью, по которой на полуостров будут доставлять грузы и приезжать туристы. "Таврида" протяженностью около 240 километров пройдет по самому короткому и быстрому маршруту с востока на запад через весь полуостров. В двухполосном исполнении ее планируют открыть в конце года.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

22:44

В аварии под Тверью погиб один человек

20:54

В Полтаве осквернили Скорбящую мать

20:12

Бои в Мали: ранены французские солдаты

19:44

Иностранные военные задавили афганскую школьницу и уехали

19:43

В Москве выпал снег

19:42

Число жертв ДТП с паломниками под Тверью возросло вдвое

19:28

Киев объявил о запуске процесса предоставления автокефалии УПЦ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В аварии под Тверью погиб один человек

В аварии под Тверью погиб один человек

38 минут назад
Спецпредставитель президента РФ: Вашингтон не дождется от Москвы односторонних гарантий

Спецпредставитель президента РФ: Вашингтон не дождется от Москвы односторонних гарантий

1 час назад
Хейли сама себя высекла санкционным кнутом

Хейли сама себя высекла санкционным кнутом

3 часа назад
Оппозиция в Армении не сдается: дорога к армяно-грузинской границе перекрыта

Оппозиция в Армении не сдается: дорога к армяно-грузинской границе перекрыта

1 час назад
"Медовый месяц" закончился: Макрон и Меркель точно не сладкая парочка

"Медовый месяц" закончился: Макрон и Меркель точно не сладкая парочка

2 часа назад
Электроснабжение в Рязанской и Владимирской областях восстановлено

Электроснабжение в Рязанской и Владимирской областях восстановлено

1 час назад
Роскомнадзор против Telegram: догонялки продолжаются

Роскомнадзор против Telegram: догонялки продолжаются

2 часа назад
Громкие аресты в Сочи и Краснодаре: чиновники проворачивали жилищные аферы

Громкие аресты в Сочи и Краснодаре: чиновники проворачивали жилищные аферы

1 час назад
Нину Дорошину похоронят 24-го на Пятницком кладбище

Нину Дорошину похоронят 24-го на Пятницком кладбище

9 часов назад
Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

19.04.2018 08:43
Возросло число жертв "вафельного убийцы"

Возросло число жертв "вафельного убийцы"

6 часов назад
"Русская весна": чего хотели и что получилось

"Русская весна": чего хотели и что получилось

2 часа назад
На гребне "Крымской волны": полуостров продолжает обновляться

На гребне "Крымской волны": полуостров продолжает обновляться

1 час назад
Форвард "Ак Барса" Азеведо признан самым ценным игроком Кубка Гагарина

Форвард "Ак Барса" Азеведо признан самым ценным игроком Кубка Гагарина

2 часа назад
Баскетболистки УГМК в четвертый раз выиграли Евролигу

Баскетболистки УГМК в четвертый раз выиграли Евролигу

38 минут назад
США потратили на безопасность Украины миллиард долларов

США потратили на безопасность Украины миллиард долларов

2 часа назад
Сенатор Коркер назвал отношения с Россией худшими со времен Карибского кризиса

Сенатор Коркер назвал отношения с Россией худшими со времен Карибского кризиса

3 часа назад
Бои в Мали: ранены французские солдаты

Бои в Мали: ранены французские солдаты

3 часа назад
280 противников Саргсяна задержаны в Ереване

280 противников Саргсяна задержаны в Ереване

3 часа назад
Иностранные военные задавили афганскую школьницу и уехали

Иностранные военные задавили афганскую школьницу и уехали

3 часа назад
План Волкера: США ждут ответа России

План Волкера: США ждут ответа России

3 часа назад
Киев объявил о запуске процесса предоставления автокефалии УПЦ

Киев объявил о запуске процесса предоставления автокефалии УПЦ

3 часа назад
В Никарагуа убили журналиста и еще три десятка человек

В Никарагуа убили журналиста и еще три десятка человек

4 часа назад
Порошенко высмеяли и раскритиковали после кривой рекламы паспорта

Порошенко высмеяли и раскритиковали после кривой рекламы паспорта

4 часа назад
Финалист Кубка России "Тосно" проиграл дома "Амкару"

Финалист Кубка России "Тосно" проиграл дома "Амкару"

4 часа назад
Дамаск снова атакован

Дамаск снова атакован

4 часа назад
Дубль Мусы принес ЦСКА победу над "Краснодаром"

Дубль Мусы принес ЦСКА победу над "Краснодаром"

4 часа назад
Франция хочет создать новую Сирию

Франция хочет создать новую Сирию

5 часов назад
Натовцев обвинили в военных преступлениях в Донбассе

Натовцев обвинили в военных преступлениях в Донбассе

5 часов назад
Новая версия: Скрипалей отравил красивый и безжалостный "агент ФСБ"

Новая версия: Скрипалей отравил красивый и безжалостный "агент ФСБ"

5 часов назад
Порошенко похвастался модифицированным "Скифом"

Порошенко похвастался модифицированным "Скифом"

5 часов назад
Надаль победил в Монако, сохранив звание первой ракетки мира

Надаль победил в Монако, сохранив звание первой ракетки мира

5 часов назад
Макрон сделал Путину комплимент

Макрон сделал Путину комплимент

5 часов назад
Очевидцы запечатлели на видео возгорание небоскреба в Дубае

Очевидцы запечатлели на видео возгорание небоскреба в Дубае

6 часов назад
Путин разгадал план Запада как минимум полтора месяца назад

Путин разгадал план Запада как минимум полтора месяца назад

6 часов назад
Трамп заявил, что уступок Киму не делал

Трамп заявил, что уступок Киму не делал

7 часов назад
Верн Тройер топил депрессию в алкоголе

Верн Тройер топил депрессию в алкоголе

8 часов назад
Захарова рассказала о провале русофобских грузинских СМИ

Захарова рассказала о провале русофобских грузинских СМИ

8 часов назад
ZDF признал химатаку в Думе фальшивкой

ZDF признал химатаку в Думе фальшивкой

9 часов назад
Немецкая оппозиция хочет видеть Россию на саммите G7

Немецкая оппозиция хочет видеть Россию на саммите G7

9 часов назад
Турция считает США угрозой, а доклад Госдепа - безответственным

Турция считает США угрозой, а доклад Госдепа - безответственным

9 часов назад
На собственном опыте: журналисты выяснили, как черные риелторы лишают жилья

На собственном опыте: журналисты выяснили, как черные риелторы лишают жилья

10 часов назад
Козловский рассказал, как снимал "Тренера"

Козловский рассказал, как снимал "Тренера"

21.04.2018 13:05
Посчитали-прослезились: замена лобового стекла на Genesis G90

Посчитали-прослезились: замена лобового стекла на Genesis G90

20.04.2018 21:37
Привет, Джорджи: девочка до смерти напугала маму Свинкой Пеппой

Привет, Джорджи: девочка до смерти напугала маму Свинкой Пеппой

6 часов назад
Китайская версия Siri научится распознавать эмоции

Китайская версия Siri научится распознавать эмоции

10 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 21 апреля 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 21 апреля 2018 года

21.04.2018 16:51
Программа "Индустрия кино" от 21 апреля 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 21 апреля 2018 года

21.04.2018 02:23
217
Дом музыки приглашает на фламенко-шоу "Пять чувств"

Дом музыки приглашает на фламенко-шоу "Пять чувств"

20.04.2018 22:20
"Бенефис на двоих": Ефим Шифрин и Алексей Колган приглашают на ироничный спектакль

"Бенефис на двоих": Ефим Шифрин и Алексей Колган приглашают на ироничный спектакль

20.04.2018 19:18
10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят

10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят

20.04.2018 09:42