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Российский Крым 1 час назад
На гребне "Крымской волны": полуостров продолжает обновляться
Новая воздушная гавань в Крым. В Симферополе открылся суперсовременный аэропорт.
Крым накрывает волной. Изящной и неповторимой. Но, что гораздо важнее, — гостеприимной. И с первых секунд — никаких сомнений: это — точно курорт. Отдых начинается именно здесь, на гребне "Крымской волны".
"Крым обновляется, становится необыкновенно красивым. Все очень замечательно. Просто грандиозно, неотразимо, великолепно! Очень здорово! Оригинальный дизайн, 146 волн, которые не повторяются. Когда подъезжаешь ближе к терминалу, захватывает дух, впечатляет", — говорят люди.
Беспрецедентный для Крыма проект, что построили с нуля в чистом поле. Да еще и в рекордные сроки — всего за два года. Чего только стоит фасад терминала: ни одной повторяющейся линии. Плавные изгибы и создают ощущение морской волны.
Новым терминалом управляют по принципу "умного" дома. Автоматизированная система контролирует уровень температуры, влажности и освещенности. В общем, все, что нужно для жизни. Такого уровня комфорта в Крыму еще никогда не было.
Этот аэропорт — крупнейший на юге России. Вот он на кадрах архивной хроники. Первый рейс из Симферополя в Москву почти 80 лет назад. Перелет тогда длился более 12 часов, а пассажиров встречали в маленьком здании аэровокзала. Сейчас в Крым летят из разных регионов большой страны. И сразу — в новый терминал.
Уникальная багажная система. Полностью отечественного производства. Впервые в новейшей истории. Общая протяженность багажных лент — почти 2 километра, а пропускная способность — около 5000 чемоданов и сумок в час, то есть одновременно можно обслуживать десятки рейсов.
За четыре года пассажиропоток увеличился в пять раз. Старое здание аэропорта с такими нагрузками попросту не справлялось. Новый терминал сможет принимать свыше 6,5 миллиона туристов в год. Таких показателей не было даже в лучшие советские годы.
"Основной посыл к нашим пассажирам был таким, что наш гость по прилету и по вылету должен оставаться в Крыму, в ласковом море и море его должно и встречать, и провожать. Мы сделали для этого все возможное", — сказал генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин.
На Крымском мосту тем временем тоже готовятся к началу курортного сезона. По обе стороны Керченского пролива зажигают огни — так проверяют уровень освещенности в ночное время, чтобы ярко, а главное — безопасно.
Масштаб и размах грандиозной стройки особенно хорошо виден с воздуха. Два берега одной страны, а между ними 19 километров транспортного перехода. И это, пожалуй, самый живописный мост в стране. Где еще по дороге случайно встретишь стаю дельфинов?! Все потому, что здесь строго следят за экологией.
На строительной "кухне" Крымского моста готовят очередной шедевр — двухслойный "пирог" из асфальта. Еще горячий, максимально свежий. Главный секрет этого фирменного "блюда" — специальная битумная добавка, особый вяжущий материал, что делает покрытие более прочным, долговечным, устойчивым к деформациям и трещинам. Это будет дорога нового поколения.
Там, где еще два года назад только погружали первые сваи, теперь укладывают асфальт. Самый протяженный мост в стране возводят с фантастической скоростью. А ведь в таких тяжелейших условиях еще никто и никогда не строил. Такое под силу только нашим специалистам.
Проехать по Крымскому мосту теперь мечтает вся страна. Движение по нему откроют не в декабре, как планировали изначально, а на полгода раньше — уже в мае. Но работы у строителей, кажется, меньше не стало, даже наоборот: установка шумозащитных экранов, барьерных ограждений, на некоторых участках уже наносят разметку.
К тому же транспортный переход через Керченский пролив — это не только мост, но и целая дорожная сеть, строительство которой в буквальном смысле идет ударными темпами.
Таких дорог в Крыму еще не было. Невероятное по размаху строительство кардинально изменит транспортную инфраструктуру полуострова. Скоростную трассу возводят круглосуточно. Она станет ключевой магистралью, по которой на полуостров будут доставлять грузы и приезжать туристы. "Таврида" протяженностью около 240 километров пройдет по самому короткому и быстрому маршруту с востока на запад через весь полуостров. В двухполосном исполнении ее планируют открыть в конце года.
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