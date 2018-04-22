Юниорская сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира

Хоккеисты сборной России не смогли одержать третью победу подряд на чемпионате мира среди юниоров, который проходит сразу в двух городах – Челябинске и Магнитогорске. Россияне уступили сверстникам из Финляндии в упорном поединке со счетом 4:5.

В составе сборной России отличились Александр Жабреев (7-я минута), Кирилл Марченко (9-я), Иван Морозов (36-я) и Павел Дорофеев (37-я). У финнов заброшенными шайбами отметились Никлас Нордгрен (5-я и 53-я минуты), Кристиан Танус (12-я), Сампо Ранта (40-я) и Пеэтро Сеппяля (48-я).

Команда Александра Зыбина после трех туров занимает в группе второе место, набрав 6 очков. Лидируют же финские хоккеисты с 9 баллами. 24 апреля россияне проведут заключительную встречу группового турнира со словаками. Хозяева чемпионата мира уже обеспечили себе выход в четвертьфинал, который запланирован на 26 апреля.