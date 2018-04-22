Хейли сама себя высекла санкционным кнутом

Американские демократы рассчитывают на манхэттенское правосудие. Самое сильное место иска по поводу украденных у Клинтон выборов, который был подан оппонентами Трама в федеральный суд Нью-Йорка, — это, конечно, аналогия. С такого же юридического хода в 1972 году начинался Watergate. Впрочем, на этом параллели и заканчиваются. И начинается теория заговора.

Победу у Хиллари Клинтон, по мнению демократов, "угнало" целое преступное сообщество. Рука об руку якобы действовали глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, трамповская родня в лице сына и его зятя, российский застройщик Арас Агаларов со своим сыном-певцом, а еще WikiLeaks и ГРУ. Вот выдержка: "В 2015-м и 2016 годах российские разведслужбы внедрились в компьютеры и телефонные системы комитета Демократической партии".

Головокружительными перспективы этого дела, конечно, не назвать. Доклад Комитета Сената по разведке фактов сговора штаба Трампа с Россией не выявил. Даже спецпрокурору Мюллеру все больше интересны финансовые связи окружения Трампа. То есть больше похоже на "не догоню, так хоть согреюсь". Осенью довыборы в Конгресс и регулярные сводки из зала суда позволят демократам обеспечить постоянный подогрев любимой им темы. Пусть посмотрят на самих себя, отреагировал на новость в Twitter сам Трамп.

"Услышал, что на штаб подали в суд демократы-обструкционисты. Это может быть хорошей новостью в том смысле, что мы теперь получим информацию о серверах Национального комитета Демпартии, которые они отказались передать ФБР", — написал Трамп.

Главой бюро тогда был Джеймс Коми, который за две недели до выборов решился возобновить дело об e-mail Клинтон. Раскручивая свою новую книгу под названием "Высшая степень лояльности" (в названии — намек на то, что Трампу, как боссу мафии, от подчиненных нужна лишь она), Коми теперь не вылезает из телестудий. Бывший директор ФБР вперемешку вываливает все, о чем знал и о чем лишь слышал. Например, о фейке про Трампа и проституток в московском отеле. "Так есть ли у русских что-то на президента США или нет?!" — в конце концов не выдержал репортер.

"Скорее всего, у них ничего нет. Но я не исключаю того, что у русских есть что-то связанное с его прошлым. И я не знаю, связано ли это с ситуацией в московской гостинице или дело в финансах. Я не хочу преувеличивать, я не говорю, что это вероятно. Я хочу быть честен с вами. Я должен сказать, что это возможно. Спроси вы меня два года назад, смог бы я сказать такое про американского президента? Конечно, нет, этого бы никогда не случилось. Но все возможно", — отметил Коми.

В общем, с расчетами у Коми, как у девушки, которая, собираясь из дома, уверена, что может встретить динозавра с 50-процентной вероятностью. Вторые 50 заложены на то, что не встретит. Но Трамп, осаждаемый со всех сторон, реагирует всерьез. После встречи с японским премьером Абэ президента США спросили про новые антироссийские санкции.

"Никто не был жестче по отношению к России, чем президент Дональд Трамп. На фоне усиления армии, на фоне добычи неимоверно огромных объемов нефти мы в рамках НАТО собрали дополнительно миллиарды долларов. Для СМИ, что бы я ни делал, этого всегда недостаточно, поскольку так они излагают события. Но Россия скажет вам: не было еще никого, кто был бы жестче, чем Дональд Трамп", — заявил американский президент.

До добра эта нарочитая жесткость не доведет. Из-за того, что американские консулы затягивают с выдачей виз пилотам и стюардессам, Россия и Америка могут остаться без прямого авиасообщения. Впервые с 1983 года. Под угрозой и культурные связи.

Нью-йоркские зрители так и не увидели выступления примы Большого театра Ольги Смирновой — ей визу тоже не дали. Подобного не бывало даже во времена холодной войны.

Экономические санкции против России – рычаг, за который в США вообще готовы схватиться при любом удобном случае. Их последствия для мировой экономики обсуждали и на полях сессии МВФ, которая прошла в Вашингтоне. Нашу страну представлял министр финансов Антон Силуанов, который провел и двухсторонние переговоры с американским коллегой Стивеном Мнучиным.

"Санкции стали элементом воздействия. Как кнут", — подчеркнул Силуанов.

Первой поразмахивать кнутом после того, как США атаковали Сирию, решила американский постпред в ООН Никки Хейли, которая в итоге сама себя и "высекла". Вперед Белого дома заявила о том, что на подходе новый пакет экономических ограничений против России. Посчитавшую себя госсекретарем (кандидата на вакантный пост главы Госдепа Майка Помпео будут утверждать только на следующей неделе) поправили. Трамп, говорят, был в бешенстве от такой гиперактивности.

В общем, Хейли явно нужно было проветрится. Шанс предоставили шведы, организовавшие неформальную встречу для членов Совбеза в местечке Баккакра. В программе и экскурсия на площадку проекта ESS. Рядом с общеевропейским центром, где через год заработает самый мощный в мире источник нейтронов, можно задуматься о вечном. А заодно понять, почему основа международной системы сдержек и противовесов — Совет Безопасности ООН — в случае Сирии напоминает разлетающееся атомное ядро.

"Совет Безопасности ООН собрался вместе и смог ввести санкции в отношении Северной Кореи и изолировать ее, пока она не начнет хорошо себя вести. Теперь мы видим, что они готовы двигаться навстречу. Если посмотреть на ситуацию, например, в Сирии, там нам не удалось достичь такого успеха — мы все еще в тупике. И поэтому такие встречи очень важны для нас. Выезжая из Нью-Йорка и обсуждая эти вопросы, мы действительно можем найти решение", — уверена Хейли.

Помогут ли тут стены скромного дома, в котором жил шведский генсек ООН, миротворец и аскет Даг Хаммершельд, или на мирный лад настроят снятые галстуки? Немедленных решений ждать от встречи вряд ли стоит. Хорошо, если удастся хотя бы друг друга услышать на холодном балтийском ветру.

"Мы говорили о том, что нам необходимо не только восстанавливать доверие в Совете Безопасности и не только контролировать, контролировать тот урон, который уже был нанесен безрассудными, откровенного говоря, действиями некоторых наших партнеров в Сирии, последними хорошо известными, но и что надо этот ущерб пережить, восполнить, прежде чем мы вернемся к обсуждению этой темы вновь. Потому что, конечно, рана еще слишком свежа", — сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Однако США в ней в любой момент, похоже, готовы поковыряться. Накануне в Средиземное море вошла ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн". И тут не лишне обратиться к интервью десятилетней давности, которое дал Константину Семину Джон Болтон. Сегодня Болтон — человек, советы которого относительно национальной безопасности для Трампа звучат авторитетнее всего. Убежденный неоконсерватор, тогда он был не при должности и говорил то, что думает на самом деле.

"Консерваторы всегда были больше озабочены защитой национальных интересов США, чем либералы. Они чувствуют, что мир для Америки достижим через силу. Слабость провоцирует агрессию. Я считаю, что мы имеем право защищать себя всеми способами, включая смену режимов в других государствах, если это необходимо, если есть такая угроза", — заявил Джон Болтон, В 2001-2005 годах — заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и по вопросам международной безопасности.

"Нынешний советник безопасности президента Трампа — это самый экстремальный неоконсерватор из всех возможных, поэтому не может идти никакой речи о каком-то восстановлении сирийского режима. То, что делали США на протяжении последних 17 лет на Ближнем Востоке, только продолжится, — уверен политолог Пол Крейг Робертс. — В 2007 году генерал Уэсли Кларк, который возглавлял атаку НАТО на Югославию, Сербию, заявил что он видел в Пентагоне документ, в котором говорилось, как США "собираются стереть с лица Земли семь стран за 5 лет, начиная с Ирака, Сирии, Ливана, Ливии, Сомали, Судана и заканчивая Ираном". Этот документ прекрасно характеризует два основных принципа американской внешней политики: идеологию неоконсерваторов и гегемонию США в мире".

Получится ли удержать неоконов в узде, зависит от Дональда Трампа. Скоро в Белом доме — сразу две важные встречи. В США друг за другом летят Эммануэль Макарон и Ангела Меркель. Французский президент привезет в подарок Трампу саженец дуба как символа дружбы. Немецкому канцлеру хочется, чтобы коллега был немного гибче. Меркель собирается сообщить американскому президенту, что в плане антироссийских санкций Америка и Европа общими усилиями уже достигли дна, и по возможности сделать так, чтобы в это дно не постучали.