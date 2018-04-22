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22 апреля 201819:17

"Ак Барс" стал первым трехкратным обладателем Кубка Гагарина

В Казани состоялась пятая игра финальной серии Кубка Гагарина между местным "Ак Барсом" и московским ЦСКА. Команда Зинэтулы Билялетдинова с минимальным счетом сумела одолеть "красно-синих" (1:0), став обладателем почетного трофея в третий раз в истории. Подобного не удавалось ни одному клубу КХЛ.

Казанские хоккеисты не стали откладывать дело в долгий ящик, решив при родных трибунах завершить финал Кубка Гагарина в свою пользу. Встреча получилась очень упорной. Лишь в третьем периоде Роб Клинкхаммер открыл счет в этом матче, удачно подставив клюшку.

Все оставшееся время гости пытались перевести игру в овретайм, однако казанцы не позволили армейцам сравнять счет. "Ак Барс" первым в истории КХЛ стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина, победив в серии со счетом 4:1. Напомним, что до этого казанцы побеждали в первых двух сезонах Континентальной хоккейной лиги (2008/09, 2009/10).

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