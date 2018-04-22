Киев объявил о запуске процесса предоставления автокефалии УПЦ

Президент Украины Петр Порошенко сообщил в воскресенье на странице в Facebook о начале процедуры получения Украинской православной церковью статуса автокефальной. По словам Порошенко, Константинопольский патриарх Варфоломей I одобрил создание на Украине "единой поместной автокефальной церкви".

В настоящее время на Украине окормляют паству Украинская православная церковь Московского патриархата, Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

Священники УПЦ Московского патриархата не раз жаловались на притеснения и захват церквей.