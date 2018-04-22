США потратили на безопасность Украины миллиард долларов

США выделили Украине с 2014 года почти один миллиард долларов помощи на улучшение безопасности страны, сообщила американский посол в Киеве Мари Йованович.

В интервью одному из украинских телеканалов в воскресенье она рассказала, что США предоставили Украине в том числе "много важного оборудования, включая радары, приборы ночного видения и так далее, которые спасают жизни украинцев.

Главной же инвестицией дипломат назвала учения, "которые проводят не только американцы, но и другие союзники НАТО". При этом посол не смогла ответить на вопрос, когда Вашингтон предоставит Киеву вооружение, пишет РИА Новости.

В бюджете США до 30 сентября 2018 года (когда заканчивается текущий финансовый год) увеличены расходы на поддержку Украины. По информации американского посольства, в нем предусмотрены средства в сумме 620,7 миллиона долларов на оказание помощи Украине, в том числе 200 миллионов на военно-технические нужды. Ранее администрация США одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.