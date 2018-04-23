Новости Политика

Все видео этой рубрики
23 апреля 201804:50

США и Южная Корея начали военные учения Key Resolve

фото: Global Look Press

В понедельник, 23 апреля, Соединенные Штаты Америки и Южная Корея начали ежегодные военные учения Key Resolve. Они будут продолжаться в течение двух недель, передает информационное агентство Yonhap, ссылаясь на военный источник.

Как отмечается, министерство обороны Южной Кореи и войска США пока не сделали официального заявления об этих учениях, которые проводятся, несмотря на межкорейский саммит, намеченный на 27 апреля.

Обычно Пхеньян рассматривает учения Южной Кореи и Соединенных Штатов как репетицию войны против КНДР. Учения омрачают отношения двух корейских государств, передает РИА Новости.

Ранее учения Key Resolve проводились в начале марта, но в текущем году их перенесли на более позднее время из-за зимней Олимпиады в Пхёнчхане.

По данным СМИ, в учениях 2018 года будут принимать участие до 12,2 тысячи американских солдат с военных баз в Южной Корее и из-за рубежа.

Предполагается, что нынешние учения Южной Кореи и США будут проводиться в сдержанном режиме в связи с грядущим саммитом Южной Кореи и КНДР, а также возможной встречи руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Сейчас

05:23

Режим ЧС в Алтайском крае сняли спустя месяц

04:50

США и Южная Корея начали военные учения Key Resolve

04:32

103 года запросило гособвинение для "приморских партизан"

03:52

Гуттереш признал неэффективность Совбеза ООН

02:36

Электроснабжение в Тульской области восстановлено

02:12

"Большая семерка" продолжит оказывать максимальное давление на КНДР

00:49

G7 продолжит политику санкций против РФ из-за Украины

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Министр обороны Германии призывает ужесточить курс в отношениях с Россией

Министр обороны Германии призывает ужесточить курс в отношениях с Россией

5 часов назад
Спецпредставитель президента РФ: Вашингтон не дождется от Москвы односторонних гарантий

Спецпредставитель президента РФ: Вашингтон не дождется от Москвы односторонних гарантий

7 часов назад
"Большая семерка" продолжит политику санкций против России из-за Украины

"Большая семерка" продолжит политику санкций против России из-за Украины

4 часа назад
"Большая семерка" продолжит оказывать максимальное давление на КНДР

"Большая семерка" продолжит оказывать максимальное давление на КНДР

3 часа назад
Гуттереш признал неэффективность Совета Безопасности ООН

Гуттереш признал неэффективность Совета Безопасности ООН

1 час назад
Электроснабжение в Тульской области восстановлено

Электроснабжение в Тульской области восстановлено

3 часа назад
Инспекторы РФ проверят Великобританию на предмет ведения военной деятельности

Инспекторы РФ проверят Великобританию на предмет ведения военной деятельности

4 часа назад
Роскомнадзор против Telegram: догонялки продолжаются

Роскомнадзор против Telegram: догонялки продолжаются

8 часов назад
США и Южная Корея начали военные учения Key Resolve

США и Южная Корея начали военные учения Key Resolve

49 минут назад
Хейли сама себя высекла санкционным кнутом

Хейли сама себя высекла санкционным кнутом

9 часов назад
Громкие аресты в Сочи и Краснодаре: чиновники проворачивали жилищные аферы

Громкие аресты в Сочи и Краснодаре: чиновники проворачивали жилищные аферы

7 часов назад
103 года лишения свободы запросило гособвинение для "приморских партизан"

103 года лишения свободы запросило гособвинение для "приморских партизан"

1 час назад
В Южной Корее 3 тысячи полицейских отправились на разгон демонстрации против THAAD

В Южной Корее 3 тысячи полицейских отправились на разгон демонстрации против THAAD

2 часа назад
В аварии под Тверью погиб один человек

В аварии под Тверью погиб один человек

6 часов назад
Нину Дорошину похоронят 24-го на Пятницком кладбище

Нину Дорошину похоронят 24-го на Пятницком кладбище

15 часов назад
Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

19.04.2018 08:43
"Русская весна": чего хотели и что получилось

"Русская весна": чего хотели и что получилось

8 часов назад
На гребне "Крымской волны": полуостров продолжает обновляться

На гребне "Крымской волны": полуостров продолжает обновляться

7 часов назад
Форвард "Ак Барса" Азеведо признан самым ценным игроком Кубка Гагарина

Форвард "Ак Барса" Азеведо признан самым ценным игроком Кубка Гагарина

8 часов назад
В КНДР автобус с туристами упал с моста, более 30 человек погибли

В КНДР автобус с туристами упал с моста, более 30 человек погибли

2 часа назад
Президент Никарагуа отменил реформу соцстрахования, приведшую к протестам

Президент Никарагуа отменил реформу соцстрахования, приведшую к протестам

4 часа назад
Полиция США: стрелок из Нэшвилла пока вооружен и гуляет на свободе

Полиция США: стрелок из Нэшвилла пока вооружен и гуляет на свободе

5 часов назад
В Москве задержаны десятки человек, протестовавших против назначения Саргсяна премьером Армении

В Москве задержаны десятки человек, протестовавших против назначения Саргсяна премьером Армении

5 часов назад
Баскетболистки УГМК в четвертый раз выиграли Евролигу

Баскетболистки УГМК в четвертый раз выиграли Евролигу

6 часов назад
США потратили на безопасность Украины миллиард долларов

США потратили на безопасность Украины миллиард долларов

9 часов назад
План Волкера: США ждут ответа России

План Волкера: США ждут ответа России

9 часов назад
Киев объявил о запуске процесса предоставления автокефалии УПЦ

Киев объявил о запуске процесса предоставления автокефалии УПЦ

10 часов назад
Порошенко высмеяли и раскритиковали после кривой рекламы паспорта

Порошенко высмеяли и раскритиковали после кривой рекламы паспорта

10 часов назад
Финалист Кубка России "Тосно" проиграл дома "Амкару"

Финалист Кубка России "Тосно" проиграл дома "Амкару"

10 часов назад
Дамаск снова атакован

Дамаск снова атакован

10 часов назад
Дубль Мусы принес ЦСКА победу над "Краснодаром"

Дубль Мусы принес ЦСКА победу над "Краснодаром"

11 часов назад
Натовцев обвинили в военных преступлениях в Донбассе

Натовцев обвинили в военных преступлениях в Донбассе

11 часов назад
Новая версия: Скрипалей отравил красивый и безжалостный "агент ФСБ"

Новая версия: Скрипалей отравил красивый и безжалостный "агент ФСБ"

11 часов назад
Надаль победил в Монако, сохранив звание первой ракетки мира

Надаль победил в Монако, сохранив звание первой ракетки мира

11 часов назад
Макрон сделал Путину комплимент

Макрон сделал Путину комплимент

12 часов назад
Путин разгадал план Запада как минимум полтора месяца назад

Путин разгадал план Запада как минимум полтора месяца назад

12 часов назад
ZDF признал химатаку в Думе фальшивкой

ZDF признал химатаку в Думе фальшивкой

15 часов назад
Турция считает США угрозой, а доклад Госдепа - безответственным

Турция считает США угрозой, а доклад Госдепа - безответственным

16 часов назад
На собственном опыте: журналисты выяснили, как черные риелторы лишают жилья

На собственном опыте: журналисты выяснили, как черные риелторы лишают жилья

16 часов назад
Козловский рассказал, как снимал "Тренера"

Козловский рассказал, как снимал "Тренера"

21.04.2018 13:05
Посчитали-прослезились: замена лобового стекла на Genesis G90

Посчитали-прослезились: замена лобового стекла на Genesis G90

20.04.2018 21:37
Привет, Джорджи: девочка до смерти напугала маму Свинкой Пеппой

Привет, Джорджи: девочка до смерти напугала маму Свинкой Пеппой

13 часов назад
Китайская версия Siri научится распознавать эмоции

Китайская версия Siri научится распознавать эмоции

16 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 21 апреля 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 21 апреля 2018 года

21.04.2018 16:51
Программа "Индустрия кино" от 21 апреля 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 21 апреля 2018 года

21.04.2018 02:23
222
Дом музыки приглашает на фламенко-шоу "Пять чувств"

Дом музыки приглашает на фламенко-шоу "Пять чувств"

20.04.2018 22:20
"Бенефис на двоих": Ефим Шифрин и Алексей Колган приглашают на ироничный спектакль

"Бенефис на двоих": Ефим Шифрин и Алексей Колган приглашают на ироничный спектакль

20.04.2018 19:18
10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят

10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят

20.04.2018 09:42