США и Южная Корея начали военные учения Key Resolve

В понедельник, 23 апреля, Соединенные Штаты Америки и Южная Корея начали ежегодные военные учения Key Resolve. Они будут продолжаться в течение двух недель, передает информационное агентство Yonhap, ссылаясь на военный источник.

Как отмечается, министерство обороны Южной Кореи и войска США пока не сделали официального заявления об этих учениях, которые проводятся, несмотря на межкорейский саммит, намеченный на 27 апреля.

Обычно Пхеньян рассматривает учения Южной Кореи и Соединенных Штатов как репетицию войны против КНДР. Учения омрачают отношения двух корейских государств, передает РИА Новости.

Ранее учения Key Resolve проводились в начале марта, но в текущем году их перенесли на более позднее время из-за зимней Олимпиады в Пхёнчхане.

По данным СМИ, в учениях 2018 года будут принимать участие до 12,2 тысячи американских солдат с военных баз в Южной Корее и из-за рубежа.

Предполагается, что нынешние учения Южной Кореи и США будут проводиться в сдержанном режиме в связи с грядущим саммитом Южной Кореи и КНДР, а также возможной встречи руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.