Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Иркутской области

Следственный отдел по ДТП возбудил уголовное дело по факту лобового столкновения минивэна и маршрутки на федеральной трассе "Байкал" в Иркутской области. В результате ДТП три человека погибли, 13 получили ранения. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МВД по региону.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух или более лиц"), передает агентство "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что 22 апреля около часа дня на 22 километре федеральной трассы "Байкал" (Шелеховский район Иркутской области) произошло столкновение маршрутного микроавтобуса Toyota Hiace, который следовал в Слюданку из Иркутска, и легкового автомобиля Honda Stepwgn.

По предварительной информации, водитель Honda, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в маршрутку.

В результате аварии погибли три человека: на месте скончались водитель и пассажир минивэна, в больнице позднее умерла пассажирка маршрутки. 13 человек (водитель и пассажиры маршрутки) получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время семь пострадавших находятся в больнице, трое из них – в тяжелом состоянии в реанимации.