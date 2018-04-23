Восточная Гута и Дума оживают: в сирийские города возвращается мирная жизнь

Около тысячи сирийцев вернулись в свои дома за минувшие сутки. В провинции Дейр-эз-Зор таких жителей более пятисот, в Восточной Гуте — более трехсот. Об этом сообщает российский центр по примирению сторон. В городе Дума идут работы по разминированию. Специалисты нашли и обезвредили взрывные устройства в еще 8 домах и их дворах. Что касается вывода боевиков, то за прошедшие сутки через гуманитарный коридор вышли более тысячи ста экстремистов с членами семей. Они сдали российским военным оружие, боеприпасы и гранаты.

Местным жителям нужно восстанавливать свои дома. Помогает в этом гуманитарная помощь из России — стройматериалы, электрокабели, водопроводные трубы. Улид показывает нам свой дом. Ни воды, ни света, даже стекла в окнах не уцелели.

"Я — строитель. Мы хорошо жили до войны. Посмотрите, какая у меня мебель. Жили шикарно, что сказать. Когда здесь были боевики, нам должны были давать по 60 килограммов продовольствия на каждую семью от гуманитарных миссий, но террористы делили все это человек на 40. Остальное забирали себе", — рассказывает житель Думы Улид Саллах.

Сегодня люди уже не голодают как это было при боевиках. На улицах Думы открываются лавочки и магазинчики.

"Моя работа здесь была и до войны. Я продаю всякую мелочь. В том числе сладости, которые так любят дети, — рассказывает о своей любимой работе житель Восточной Гуты Амер Дерба. — Ситуация в городе сегодня, конечно, лучше, чем была еще несколько недель назад. Я не покидал этот город все годы войны. А теперь не уеду отсюда, тем более уже нечего бояться. Я уверен, что наша армия защитит нас".

Фарез, владелец небольшого обувного магазинчика, сейчас восстанавливает свою лавку, частично разрушенную в результате войны.

"Здесь был мой магазин. Мы привозили обувь из Дамаска и окрестностей, и здесь, в Думе — продавали. Сейчас нужно срочно сделать ремонт. Людей в городе все больше. Значит, и покупать будут тоже", — рассчитывает на успешный бизнес Фарез аль-Вазир.

В городе впервые после долгого перерыва открылись аптечные пункты. Лекарства, что жители Думы не видели годами, сейчас здесь крайне востребованы.

"Чаще всего обращаются с заболеванием желудка — кишечная палочка. У нас очень плохая вода. Она не обработана, грязная. Из-за этого больше всего проблем. Больше всего не хватает препаратов от давления и для сердца, в основном для пожилых людей, а также антибиотиков", — рассказывает о том, чего так недостает в Думе, продавец местной аптеки Атеф Бедран.

В недавно освобожденном от террористов городе местные власти сейчас активно восстанавливают и электроснабжение. Электрики протягивают перебитые провода, там, где света пока нет, разворачивают электрогенераторы.

"Сегодня мы восстанавливаем подачу электричества в Восточную Гуту. Самая важная задача — как можно скорее вернуть электричество во все дома, для всех жителей", — рассказывает электрик Усама Афеди.

Центром по примирению враждующих сторон и подразделениями российской военной полиции тем временем продолжается вывод боевиков из района Восточный Каламун. Всего с 20 апреля оттуда было выведено около трех тысяч участников незаконных вооруженных формирований и членов их семей.