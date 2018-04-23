В свой день рождения Папа Франциск угостит мороженным 3 тысячи нищих

Папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) решил отметить именины вместе с бедными и бездомными Рима. Об этом сообщила Апостольская элемозинария, занимающаяся раздачей милостыни от имени Святого престола.

23 апреля Римско-католическая церковь отмечает день Святого Георгия. В честь праздника в общественных столовых, ночлежках и других благотворительных структурах Вечного города полакомиться мороженым смогут порядка 3 тысяч бедных, передает РИА Новости.

Будучи архиепископом Буэнос-Айреса, кардинал Бергольо часто общался с бедными и бездомными. Он проводил службы в тюрьмах, приютах для обездоленных, ночлежках и центрах по перевоспитанию наркоманов.

В марте 2015 года понтифик неожиданно вышел и поприветствовал большую группу бездомных, осматривавших Сикстинскую капеллу Ватикана. Он заявил тогда, что двери Апостольского дворца всегда открыты для бедных и попросил их молиться за него. В августе 2016 года папа Франциск разделил в Ватикане трапезу с сирийскими беженцами, которых он пригласил в Рим из Греции.