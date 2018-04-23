У Севастополя спасена яхта с 4 людьми на борту

Терпящую бедствие яхту, на борту которой находились четыре человека, взял на буксир и пришвартовал в бухте Севастополя спасательный катер "Мангуст", передает РИА Новости.

Как сообщили в понедельник в пресс-службе севастопольского ГУ МЧС, ЧП произошло 21 апреля. В 16:30 на пульт дежурного поступил сигнал о том, что примерно в 10 километрах от мыса Херсонес потеряла ход и терпит бедствие яхта "Кристи", на борту которой находятся 4 человека. На место происшествия был направлен катер "Наутилус", а впоследствии катер МЧС "Мангуст".

По словам спасателей, угрозы жизни и здоровью людей на яхте не было: вода в трюм не поступала, утечек топлива не обнаружено.

Яхта была транспортирована к берегу катером "Мангуст" и в 19:52 пришвартована в Севастополе. В результате произошедшего никто не пострадал.