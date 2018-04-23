Блокировки Роскомнадзора вызвали сбой продаж электронных полисов ОСАГО

С оформлением электронного полиса ОСАГО могут возникнуть проблемы, предупреждает Российский союз автостраховщиков. Проблемы связаны с блокировкой Роскомнадзором IP-адресов Google, это вызвало трудности с введением капчи, защитного кода для распознавания пользователя.

Из-за технических проблем продажи электронных полисов ОСАГО 23 апреля упали в четыре раза по сравнению со средним значением, и ситуация каждый час становится хуже, сообщил ТАСС источник на страховом рынке. С полудня до часа дня было продано всего 49 полисов, хотя обычно в этом время оформляется порядка 300 полисов.

Ряд IP-адресов Google Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации, объяснив это невыполнением компанией требований по блокировке Telegram и позволяет мессенджеру использовать IP-адреса.

Между тем, Центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщил о проведении совместной с Роскомнадзором проверки жалоб пользователей по блокировкам IP-адресов и сервисов. Как отмечается в сообщении, попытки заблокировать доступ к Telegram привели к тому, что представители цифрового бизнеса и традиционных отраслей экономики, а также ряд пользователей столкнулись с перебоями в работе сайтов и приложений. Однако, подчеркнули в РОЦИТ, перебои не всегда связаны с блокировкой IP-адресов.