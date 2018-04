Кейт Миддлтон родила третьего ребенка

Супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт 23 апреля в 11 часов по местному времени родила сына. Об этом сообщается в "Твиттере" Кенсингтонского дворца.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well.