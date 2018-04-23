Кейт Миддлтон родила третьего ребенка

Супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт 23 апреля в 11 часов по местному времени родила сына. Об этом сообщается в "Твиттере" Кенсингтонского дворца.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 апреля 2018 г.

Младенец весит 3,8 килограмма. Роды прошли в лондонской больнице Святой Марии – там же, где появились на свет предыдущие дети 36-летней герцогини и ее супруга принца Уильяма.

Их старший сын Джордж родился 22 июля 2013 года, а дочь Шарлотта, родилась 2 мая 2015 года. Этот мальчик стал пятым в очереди на британский престол и шестым правнуком королевы Великобритании Елизаветы II.

После того, как стало известно о беременности Кейт, СМИ Британии сообщали, что пол ребенка не будет известен до момента его появления на свет. Однако после победы футбольной команды "Астон Вилла" принц Уильям, являющийся ее фанатом, проговорился.

Он признался, что хочет назвать третьего ребенка Джек (так зовут игрока этой команды – имеется в видуДжек Грилиш). После короткой паузы принц добавил: "...или Джеки" (в случае рождения девочки).

При этом сайты, отслеживающие ставки, 23 апреля сообщили, что чаще всего британцы ставили на то, что новорожденного назовут Мэри, Артур, Элис, Виктория или Альберт, передает "Интерфакс".

Ранее 23 апреля сообщалось, что Кейт доставили в больницу рано утром, ее сопровождал супруг. Кроме того, британские СМИ подловили выходящей из клиники Святой Марии Наташу Арчер — личного стилиста Кейт и супругу официального фотографа королевской семьи Криса Джексона. Daily Mail сообщает, что она покинула больницу за час до того, как пришло официальное сообщение о рождении мальчика.