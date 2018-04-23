Шотландца, научившего мопса зиговать, оштрафовали на круглую сумму

На 800 фунтов стерлингов (около 1100 долларов) оштрафован 30-летний шутник-шотландец, научивший мопса своей подруги нацистскому приветствию. Запись поднимающего лапу пса Будды Марк Мичан из шотландского города Котбридж снял на видео. Под именем "Граф Дракула" он выложил видео зигующей собаки на Youtube в апреле 2016 года. За два года видео просмотрели 3 миллиона раз.

На мужчину поступила жалоба, после чего он был арестован, сообщает РИА Новости. На допросе в полиции он рассказал, что снял видео всего лишь для того, чтобы позлить свою подружку. Опубликованное видео носит "антисемитский и расистский характер", решил судья Шериф Дерек О'Каролл суда города Эйдри.

Судья не стал лишать мужчину свободы, ограничившись солидным штрафом. Он признал, что до публикации видео мужчина вел в целом полезную для общества жизнь. При этом судья подчеркнул, что обвиняемый специально выбрал центральной темой видео тему холокоста и использовал антисемитские выражения.