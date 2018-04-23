Лолита ядрёно ответила китайским таможенникам, заподозрившим в ней мужчину

Поклонников Лолиты Милявской рассмешило видео, которое она разместила в своем "Инстаграме". Певица рассказала о курьезе, который произошел накануне во время пересечения ею китайско-российской границы.

По словам Милявской, таможенник-китаец долго вертел в руках ее паспорт, потом его забрал и куда-то ушел на 15 минут. Затем пограничник вернулся с переводчиком, и тот спросил у Лолиты: "Ты мужчина или женщина?"

Известная своими эпатажным поведением и острым языком певица ответила: "Мне кажется, что я женщина, но (…) у меня есть". Переводчик, видимо, не смог понять сам и объяснить пограничнику суть этого ответа. Еще немного посовещавшись, они все-таки пропустили Милявскую на территорию России.