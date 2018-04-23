Мытье посуды оказалось залогом успешной интимной жизни

Команда американских социологов провела исследование и выяснила, что сексуальная жизнь в паре во многом зависит от распределения обязанностей по дому внутри семьи. Такой вывод ученые сделали на основе опроса более 11 тысячи человек, сообщает Sage Pub.

Дэниел Карлсон, Аманда Миллер и Шэрон Сасслер из трех американских вузов изучили результаты опросов, проведенных в 1987–1988 годы и в 2006 году.

У участников исследования спросили, что для них показатель крепких отношений. Опрошенные выделили три компонента: верность, хороший секс и распределение бытовых обязанностей.

Выяснилось, что качество интимной жизни напрямую связано с распределением задач по хозяйству. Так, те пары, представители которых занимались уборкой и готовкой вместе, оказывались более счастливы в постели, чем семьи, где бытовые задачи сваливались на кого-то одного (чаще на женщину).

"Важным занятием для поддержания крепких отношений оказалось мытье посуды. Пары, в которых мужчина мыл посуду, не так часто ссорились и больше занимались любовью", — утверждают социологи.

Женщины говорили, что им важно, чтобы мужчина ходил за покупками и мыл посуду. Такие семьи, как правило, оказывались наиболее крепкими.