Перестрелку и поножовщину двух женщин в Дагестане сняли на видео

В минувшие выходные испуганные прохожие наблюдали ожесточенную драку между двумя вооруженными женщинами прямо в центре Махачкалы. Поединок начался после того, как одна из сторон, вооружившись пневматическим пистолетом, с руганью ворвалась в цветочный ларек и начала беспорядочно расстреливать продавца.

Агрессору был дан решительный отпор: вторая женщина мгновенно вооружилась ножом и бросилась в контратаку. Спасти обеих от смертельного столкновения удалось случайному прохожему, который отразил ножевую атаку и разнял разъяренных дебоширок.

Позже они были оперативно задержаны полицией.