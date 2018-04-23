Макрон уверен в законности ударов по бывшей французской колонии
Французский президент во время телефонного разговора заявил Владимиру Путину, что считает "легитимными" удары Запада по Сирии. Об этом по результатам беседы сообщил Елисейский дворец.
Между тем Кремль делает в своём сообщении акцент на том, что Путин донёс до Макрона своё видение ситуации и, в частности, подчеркнул, что акция трех стран, совершивших ракетные удары по объектам в Сирии явилась не только грубейшим нарушением международного права, но и привела к осложнению политических процессов урегулирования.
Обе страны действительно имеют разные точки зрения на случившееся, но вот основания для французской позиции далеки от правовых. Объяснением этому могут в какой-то степени послужить недавние слова Макрона, сказанные им в одном из интервью. Он заявил, что удар по Сирии призван "заставить Путина понять, что мы там", добавив, что считает такие действия "решением для установления мира в Сирии". Логика сомнительная.
Макрон напрямую связал воздушный удар по инфраструктурным объектам на территории другого государства с идеей установления там мира. При том, что даже Россия, на законных основаниях использующая свои вооруженные силы в Сирии говорит о том, что ведёт там борьбу с террористическими группировками. О попытках восстановления мирной жизни говорят лишь специалисты Центра по примирению враждующих сторон. Однако, они работают на сирийской земле в непосредственном контакте с представителями гражданского населения Сирии и уж точно не используют в своей работе крылатые ракеты.
Сирийский вопрос, как ожидается, станет одним из ключевых на переговорах Макрона и Трампа, к которому президент Франции летит на 3 дня. Учитывая, что Мануэль Макрон называет себя автором идеи нанесения ракетного удара по Сирии, убедившим на такой шаг Дональда Трампа и Терезу Мэй, становится любопытным какие ещё советы для своего американского коллеги приготовил французский президент.
Эксперты полагают, что Макрон хочет примирить на себя роль посредника между Россией и Западом, а участие в коалиционных ударах по Сирии — это одновременно и игра мускулами и заявка на признание Франции активным игроком в регионе. Впрочем, со стороны это производит как раз обратное впечатление. Вовлекаясь в военные авантюры Лондона и Вашингтона, Париж явно выглядит исполнителем на вторых ролях, лишая себя возможности проводить самостоятельную политику, которую Франция могла бы себе позволить.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Премьер Армении ушел в отставку
- Кейт Миддлтон родила третьего ребенка
- Блокировки Роскомнадзора вызвали сбой продаж ОСАГО
- США назвали условия снятия санкций с "РусАла"
- Пранкеры побеседовали с главой ОЗХО
Самое читаемое
-
Нину Дорошину не успели спасти, несмотря на крики и быстрый приезд скорой
- Путин разгадал план Запада как минимум полтора месяца назад
- 200 операций и 19 лет борьбы: исповедь облитой кислотой красавицы
- Число жертв ДТП с паломниками под Тверью возросло вдвое
- Трагедия в Москве: гибель ребенка во время урагана попала на видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "премиальных" Hyundai
- Власти одобрили подорожание водительских прав в 1,5 раза
- Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось
- Дональд Трамп получил новый лимузин-броневик (и никому не показал)
- В России стартовали продажи новой Toyota Camry
Экономика
-
Рубль ждут тяжелые дни
- Страны избегают госдолг США. Гегемонии доллара конец
- Демпартия США подала иск к России за выборы 2016 г.
- Новый российский ГОК отправил первый медный концентрат в Китай
- Прогноз: сирийский мальчик может поддержать рубль
- Нефть по $70. Готова ли экономика к таким ценам?
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
Как брак разрушает сексуальную жизнь и что с этим делать
- Алкоголь убивает. Но насколько быстро?
- 5 вещей, за которые собаки на нас тайно обижаются
- 10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
- Солевой спрей при насморке: зачем он нужен и как его выбирать
Вести в 20.00
-
Наряды звезд на открытии ММКФ. Видео
- Пропали собака и жених Юлии Скрипаль
- Скандал вокруг кормления грудью в кафе
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Роскачество определило лучшие антивирусы
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
Вести-Москва
-
Летающие крыши и сломанные деревья: столицу приводят в порядок
- Похищение сурдокамеры Гагарина попало на видео
- В столице ликвидировали подпольный миграционный центр
- В "Сколкове" открывается клиника нового поколения
- Строительство Кожуховской ветки метро: первые станции почти готовы
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Новый микроскоп снимает 3D-видео на клеточном уровне внутри живых тканей
- Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"
- Обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля