Макрон уверен в законности ударов по бывшей французской колонии

Французский президент во время телефонного разговора заявил Владимиру Путину, что считает "легитимными" удары Запада по Сирии. Об этом по результатам беседы сообщил Елисейский дворец.

Между тем Кремль делает в своём сообщении акцент на том, что Путин донёс до Макрона своё видение ситуации и, в частности, подчеркнул, что акция трех стран, совершивших ракетные удары по объектам в Сирии явилась не только грубейшим нарушением международного права, но и привела к осложнению политических процессов урегулирования.

Обе страны действительно имеют разные точки зрения на случившееся, но вот основания для французской позиции далеки от правовых. Объяснением этому могут в какой-то степени послужить недавние слова Макрона, сказанные им в одном из интервью. Он заявил, что удар по Сирии призван "заставить Путина понять, что мы там", добавив, что считает такие действия "решением для установления мира в Сирии". Логика сомнительная.

Макрон напрямую связал воздушный удар по инфраструктурным объектам на территории другого государства с идеей установления там мира. При том, что даже Россия, на законных основаниях использующая свои вооруженные силы в Сирии говорит о том, что ведёт там борьбу с террористическими группировками. О попытках восстановления мирной жизни говорят лишь специалисты Центра по примирению враждующих сторон. Однако, они работают на сирийской земле в непосредственном контакте с представителями гражданского населения Сирии и уж точно не используют в своей работе крылатые ракеты.

Сирийский вопрос, как ожидается, станет одним из ключевых на переговорах Макрона и Трампа, к которому президент Франции летит на 3 дня. Учитывая, что Мануэль Макрон называет себя автором идеи нанесения ракетного удара по Сирии, убедившим на такой шаг Дональда Трампа и Терезу Мэй, становится любопытным какие ещё советы для своего американского коллеги приготовил французский президент.

Эксперты полагают, что Макрон хочет примирить на себя роль посредника между Россией и Западом, а участие в коалиционных ударах по Сирии — это одновременно и игра мускулами и заявка на признание Франции активным игроком в регионе. Впрочем, со стороны это производит как раз обратное впечатление. Вовлекаясь в военные авантюры Лондона и Вашингтона, Париж явно выглядит исполнителем на вторых ролях, лишая себя возможности проводить самостоятельную политику, которую Франция могла бы себе позволить.