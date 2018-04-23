Серж Саргсян признал ошибку: Армении предстоит выбирать нового премьер-министра

Премьер-министр Армении Серж Саргсян объявил о своей отставке. Ее почти неделю добивались участники массовых протестов в Ереване и других городах. И вот, кажется, добились. Что эта отставка значит для Армении, которая совсем недавно превратилась из президентской республики в парламентскую?

Премьер-министр Армении Серж Саргсян, избранный на этот пост парламентом 17 апреля, подал в отставку. Заявление политика было опубликовано на официальном сайте главы правительства на двух языках — армянском и русском. Саргсян обращается ко всем гражданам Республики Армения: к тем, кто был с ним до конца, и к тем, кто требовал отставки.

"Как руководитель страны обращаюсь в последний раз. Никол Пашинян был прав. Я ошибся. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя страны — премьер-министра Армении. Уличное движение против моего пребывания в должности. Я выполняю ваше требование. Мира, гармонии и логики нашей стране", — заявил Серж Саргсян.

К этому моменту на площади Республики в самом центре Еревана собрались несколько десятков тысяч человек, которые требовали отставки Саргсяна. В середине дня стало известно, что освобождены ранее задержанные оппозиционные депутаты, в том числе лидер протеста Никол Пашинян. Накануне Серж Саргсян пытался вести с ним переговоры, но они продлились всего три минуты.

Выступления против Саргсяна начались несколько дней назад после того, как бывший президент был избран на пост премьер-министра, и после того, как были приняты поправки в Конституцию об изменении формы правления с президентской на парламентскую, при котором председатель правительства получал большие полномочия.

Все эти дни ситуация оставалась под контролем властей. Происходящее в Армении прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Армения — наш ближайший союзник, страна с которой у нас развиваются самые тесные отношения. Армения — это участник ЕврАзЭС. Для нас чрезвычайно важна это страна, поэтому мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит", — сообщил представитель Кремля.

Такой же позиции придерживаются и в руководстве Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), считая это внутренним делом Армении. Несколько часов назад президент страны Армен Саркисян принял и отставку всего правительства. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Сейчас Армении предстоит выбирать нового премьер-министра. Республиканская партия Армении — партия власти, лидером которой пока еще является Серж Саргсян, имеет в Национальном собрании 58 голосов из 105. У партнера по коалиции из Дашнакцутюн — 7 голосов. В соответствии с законом именно они должны будут выдвинуть новую кандидатуру главы правительства. Блоку "Исход", в состав которого входит Пашинян, в парламенте принадлежит всего 9 мест, а это значит, что без переговоров не обойтись. На митинге этим вечером лидер акций протеста заявил, что оппозиция намерена провести переговоры с врио премьера Армении Карапетяном о передаче власти без потрясений уже 25 апреля.