Медведев обсудил с Карапетяном отставку Саргсяна

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев обсудил по телефону с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном ситуацию в Армении.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе кабинета министров РФ.

Российский премьер выразил поддержку дружественному армянскому народу и подчеркнул важность сохранения ситуации в правовом конституционном поле.

Собеседники также обсудили российско-армянские отношения, в частности, коснувшись вопросов интеграционного взаимодействия в рамках евразийского экономического союза.

Премьер-министр Армении Серж Саргсян, который ранее дважды был президентом страны, 23 апреля подал в отставку на фоне беспрецедентно широких протестов в Ереване и других городах, в которых приняли участие и военнослужащие.

Демонстранты выражали недовольство его избранием на пост председателя правительства, что по новым конституционным изменениям означает главу республики.