Сбивший пешеходов водитель угрожал оружием полицейским в Торонто

Сбивший по меньшей мере 10 человек в северной части Торонто водитель микроавтобуса не собирался убегать с места аварии, но угрожал полицейским похожим на пистолет предметом. Об этом свидетельствуют записи с камер наблюдения.

В понедельник днем, около 13:30 по местному времени, белый фургон вылетел на тротуар на углу Йонг-стрит и Финч авеню и протаранил толпу пешеходов, после чего проехал еще около километра на скорости порядка 70 километров в час. Дорогу мужчине блокировали полицейские, но тот и не думал убегать, а покинул салон и наставил на стража порядка похожий на пистолет предмет.

На кадрах видно, что служителю закона довольно быстро удалось совладать с предполагаемым виновником аварии, в которой погибли по меньшей мере девять человек, после чего на него надели наручники и усадили в патрульный автомобиль. По последним данным, которые приводит CTV Toronto, пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

В Торонто усилены меры безопасности в связи с проведением министерской встречи "Большой семерки".