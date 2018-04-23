Российские пользователи вновь жалуются на работу сервисов Google

По данным портала Downdetector, отслеживающего сбои и отключения в работе интернет-ресурсов, пользователи вновь сообщают о сбоях в работе Google и его сервисов на территории России.

Большинство пользователей – 63 процента — жалуются на проблемы с работой сайта Google, остальные — на проблемы с авторизацией, сообщает РИА Новости. Некоторые пользователи сообщают, что у них не работают все сервисы Google, другие указывает отдельные, например, электронную почту Gmail или видеохостинг Youtube.

Как сообщалось, в соответствии с решением суда 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать в России мессенджер Telegram. Поскольку сервис начал использовать для обхода блокировки хостинги Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих провайдеров. В результате на этом фоне в работе ряда сторонних ресурсов на территории России возникали проблемы.

В минувшее воскресенье, 22 апреля, Роскомнадзор сообщил, что внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, так как компания не удовлетворила требования ведомства о недопущении использования их мессенджером Telegram для обхода блокировок.