Гута вновь обстреляна боевиками

Боевики обстреляли жилые кварталы на юге Дамаска, об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. В результате атаки погибли 2 человека, еще 14 получили ранения.

Несмотря на нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков, в пригороде продолжается разминирование. За сутки очищено от взрывных устройств 8 километров дорог. В свои дома вернулись более 62-х тысяч человек, сообщает телеканал "Россия 24".