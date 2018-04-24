ЧП в Торонто: число жертв растет

По последним данным, в канадском Торонто в результате наезда микроавтобуса на пешеходов погибли, по меньшей мере, девять человек, еще 16 получили ранения.

Министр охраны общественной безопасности страны Канады Ралф Гудэйл назвал инцидент в Торонто "очень серьезным", отказавшись при этом обсуждать тему возможного террористического акта, сообщает РИА Новости. Он отметил, что информации, которая бы потребовала изменения уровня оценки риска, пока нет. Также, по его словам, власти Канады не получали информации о том, что целью атаки могли стать участники саммита G7, проходящего в Торонто.

В российском посольстве в Оттаве сообщили, что граждане России в инциденте с наездом фургона на пешеходов не пострадали, передает ТАСС.

Полиция уже задержала нарушителя. Власти до сих пор не сообщают никакой информации о самом водителе или его мотивах. Единственное, что известно из записей задержания, что это белый мужчина средних лет. Сразу после наезда он скрылся с места происшествия, а при задержании угрожал полиции пистолетом. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют наехавший на людей фургон на наличие в нем взрывных устройств. Микроавтобус проверяют взрывотехники и кинологи с собакам