ЧП в Торонто: число жертв растет
По последним данным, в канадском Торонто в результате наезда микроавтобуса на пешеходов погибли, по меньшей мере, девять человек, еще 16 получили ранения.
Министр охраны общественной безопасности страны Канады Ралф Гудэйл назвал инцидент в Торонто "очень серьезным", отказавшись при этом обсуждать тему возможного террористического акта, сообщает РИА Новости. Он отметил, что информации, которая бы потребовала изменения уровня оценки риска, пока нет. Также, по его словам, власти Канады не получали информации о том, что целью атаки могли стать участники саммита G7, проходящего в Торонто.
В российском посольстве в Оттаве сообщили, что граждане России в инциденте с наездом фургона на пешеходов не пострадали, передает ТАСС.
Полиция уже задержала нарушителя. Власти до сих пор не сообщают никакой информации о самом водителе или его мотивах. Единственное, что известно из записей задержания, что это белый мужчина средних лет. Сразу после наезда он скрылся с места происшествия, а при задержании угрожал полиции пистолетом. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют наехавший на людей фургон на наличие в нем взрывных устройств. Микроавтобус проверяют взрывотехники и кинологи с собакам
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Премьер Армении ушел в отставку
- Кейт Миддлтон родила третьего ребенка
- Блокировки Роскомнадзора вызвали сбой продаж ОСАГО
- США назвали условия снятия санкций с "РусАла"
- Пранкеры побеседовали с главой ОЗХО
Самое читаемое
-
200 операций и 19 лет борьбы: исповедь облитой кислотой красавицы
- Организаторов теракта на майские праздники убили при помощи робота
- Нину Дорошину не успели спасти, несмотря на крики и быстрый приезд скорой
- Лолита ядрёно ответила китайским таможенникам, заподозрившим в ней мужчину
- Трагедия в Москве: гибель ребенка во время урагана попала на видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "премиальных" Hyundai
- Власти одобрили подорожание водительских прав в 1,5 раза
- Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось
- Дональд Трамп получил новый лимузин-броневик (и никому не показал)
- В России стартовали продажи новой Toyota Camry
Экономика
-
Рубль ждут тяжелые дни
- Страны избегают госдолг США. Гегемонии доллара конец
- Демпартия США подала иск к России за выборы 2016 г.
- Новый российский ГОК отправил первый медный концентрат в Китай
- Прогноз: сирийский мальчик может поддержать рубль
- Нефть по $70. Готова ли экономика к таким ценам?
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
Как брак разрушает сексуальную жизнь и что с этим делать
- Алкоголь убивает. Но насколько быстро?
- 5 вещей, за которые собаки на нас тайно обижаются
- 10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
- Как сохранять ясный ум в любом возрасте?
Вести в 20.00
-
Красная дорожка для Макрона
- Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции
- Армении предстоит выбирать нового премьер-министра
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Роскачество определило лучшие антивирусы
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
Вести-Москва
-
Летающие крыши и сломанные деревья: столицу приводят в порядок
- Похищение сурдокамеры Гагарина попало на видео
- В столице ликвидировали подпольный миграционный центр
- В "Сколкове" открывается клиника нового поколения
- Строительство Кожуховской ветки метро: первые станции почти готовы
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Новый микроскоп снимает 3D-видео на клеточном уровне внутри живых тканей
- Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"
- Обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля