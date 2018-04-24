Евгений Миронов и Юрий Башмет представили в Москве премьеру музыкального спектакля о Ван Гоге
В театре Наций премьера концерта-спектакля "Ван Гог. Письма к брату". На сцене Евгений Миронов и камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета. Это история взаимоотношений великого художника и единственного человека, который мог его понять. Его младший брат Тео.
ГМИИ имени Пушкина, Волхонка, 14. Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков – у картины с книгой. "Чтобы рассеять все твои опасения на мой счет, пишу тебе несколько слов из кабинета доктора Рея, проходящего практику при здешней лечебнице". Это письмо Ван Гог пишет после очередного приступа безумия, в котором отрезал себе мочку уха. Портрет доктора Рея – сегодня украшает зал музея имени Пушкина, а переписка с любимым братом Тео – стала своего рода исповедью самого загадочного художника 19 века.
Гиперграфия — ещё один душевный недуг, который приписывают Винсенту Ван Гогу. 928 длинных писем, с обилием мелких деталей – бесценный материал для исследователей, и для артиста, который хочет показать, что чувствовал нищий и одержимый страстью к искусству нидерландский художник.
"А что я должен делать, когда мне говорят, что у меня злобный характер?! Бродя по верфям, трактирам, грязным улицам? Это не очень интересное занятие, если ты не художник!"
Евгений Миронов неспроста стоит за картинной рамой. Места и события, о которых пишет Ван Гог – навсегда остались на его картинах, но для актёра – они всего лишь фон. Для диалога – о любви, об искусстве и о Боге, который, по большому счёту, художник ведёт с самим собой.
"Там открывается такой хрупкий, такой нежный человек в очень тяжёлых жизненных обстоятельствах. Который совершает потрясающие открытия. И так любит жизнь", — рассказывает Евгений Витальевич Миронов, народный артист России.
Добавляют красок в эмоциональную палитру повествования — маэстро Юрий Башмет и его "Солисты Москвы". Стоит герою сообщить, что он счастлив, оркестр тут же — ставит его слова под сомнение.
Юрий Башмет без преувеличения создал новый жанр: театрально-музыкальная фантазия. Вот уже 3 года вместе с Константином Хабенским они рассказывают историю "Маленького принца". С Михаилом Пореченковым – читают Маяковского. И, судя по тому, что билеты разлетаются за несколько часов – с новым форматом маэстро попал "в яблочко".
"У нас уже 5 таких спектаклей. И это новый жанр. И он нужен. Когда талантливейший актёр читает гениальный текст, а потом звучат хиты из оперы гения – вот это нужно", — считает Юрий Абрамович Башмет, народный артист СССР, руководитель государственного камерного оркестра "Солисты Москвы".
Благодаря мультимедиа-технологиям зритель словно попадает внутрь картин пост-импрессиониста. И после спектакля – возникает желание вновь увидеть полотна – уже вживую.
Все собранные от спектакля средства отправят в фонд "Артист". Вот уже 10 лет он занимается поддержкой ветеранов сцены.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Премьер Армении ушел в отставку
- Кейт Миддлтон родила третьего ребенка
- Блокировки Роскомнадзора вызвали сбой продаж ОСАГО
- США назвали условия снятия санкций с "РусАла"
- Пранкеры побеседовали с главой ОЗХО
Самое читаемое
-
200 операций и 19 лет борьбы: исповедь облитой кислотой красавицы
- Организаторов теракта на майские праздники убили при помощи робота
- Нину Дорошину не успели спасти, несмотря на крики и быстрый приезд скорой
- Лолита ядрёно ответила китайским таможенникам, заподозрившим в ней мужчину
- Трагедия в Москве: гибель ребенка во время урагана попала на видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "премиальных" Hyundai
- Власти одобрили подорожание водительских прав в 1,5 раза
- Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось
- Дональд Трамп получил новый лимузин-броневик (и никому не показал)
- В России стартовали продажи новой Toyota Camry
Экономика
-
Рубль ждут тяжелые дни
- Страны избегают госдолг США. Гегемонии доллара конец
- Демпартия США подала иск к России за выборы 2016 г.
- Новый российский ГОК отправил первый медный концентрат в Китай
- Прогноз: сирийский мальчик может поддержать рубль
- Нефть по $70. Готова ли экономика к таким ценам?
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
Как брак разрушает сексуальную жизнь и что с этим делать
- Алкоголь убивает. Но насколько быстро?
- 5 вещей, за которые собаки на нас тайно обижаются
- 10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
- Как сохранять ясный ум в любом возрасте?
Вести в 20.00
-
Красная дорожка для Макрона
- Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции
- Армении предстоит выбирать нового премьер-министра
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Роскачество определило лучшие антивирусы
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
Вести-Москва
-
Летающие крыши и сломанные деревья: столицу приводят в порядок
- Похищение сурдокамеры Гагарина попало на видео
- В столице ликвидировали подпольный миграционный центр
- В "Сколкове" открывается клиника нового поколения
- Строительство Кожуховской ветки метро: первые станции почти готовы
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Новый микроскоп снимает 3D-видео на клеточном уровне внутри живых тканей
- Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"
- Обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля