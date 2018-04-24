Евгений Миронов и Юрий Башмет представили в Москве премьеру музыкального спектакля о Ван Гоге

В театре Наций премьера концерта-спектакля "Ван Гог. Письма к брату". На сцене Евгений Миронов и камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета. Это история взаимоотношений великого художника и единственного человека, который мог его понять. Его младший брат Тео.

ГМИИ имени Пушкина, Волхонка, 14. Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков – у картины с книгой. "Чтобы рассеять все твои опасения на мой счет, пишу тебе несколько слов из кабинета доктора Рея, проходящего практику при здешней лечебнице". Это письмо Ван Гог пишет после очередного приступа безумия, в котором отрезал себе мочку уха. Портрет доктора Рея – сегодня украшает зал музея имени Пушкина, а переписка с любимым братом Тео – стала своего рода исповедью самого загадочного художника 19 века.

Гиперграфия — ещё один душевный недуг, который приписывают Винсенту Ван Гогу. 928 длинных писем, с обилием мелких деталей – бесценный материал для исследователей, и для артиста, который хочет показать, что чувствовал нищий и одержимый страстью к искусству нидерландский художник.

"А что я должен делать, когда мне говорят, что у меня злобный характер?! Бродя по верфям, трактирам, грязным улицам? Это не очень интересное занятие, если ты не художник!"

Евгений Миронов неспроста стоит за картинной рамой. Места и события, о которых пишет Ван Гог – навсегда остались на его картинах, но для актёра – они всего лишь фон. Для диалога – о любви, об искусстве и о Боге, который, по большому счёту, художник ведёт с самим собой.

"Там открывается такой хрупкий, такой нежный человек в очень тяжёлых жизненных обстоятельствах. Который совершает потрясающие открытия. И так любит жизнь", — рассказывает Евгений Витальевич Миронов, народный артист России.

Добавляют красок в эмоциональную палитру повествования — маэстро Юрий Башмет и его "Солисты Москвы". Стоит герою сообщить, что он счастлив, оркестр тут же — ставит его слова под сомнение.

Юрий Башмет без преувеличения создал новый жанр: театрально-музыкальная фантазия. Вот уже 3 года вместе с Константином Хабенским они рассказывают историю "Маленького принца". С Михаилом Пореченковым – читают Маяковского. И, судя по тому, что билеты разлетаются за несколько часов – с новым форматом маэстро попал "в яблочко".

"У нас уже 5 таких спектаклей. И это новый жанр. И он нужен. Когда талантливейший актёр читает гениальный текст, а потом звучат хиты из оперы гения – вот это нужно", — считает Юрий Абрамович Башмет, народный артист СССР, руководитель государственного камерного оркестра "Солисты Москвы".

Благодаря мультимедиа-технологиям зритель словно попадает внутрь картин пост-импрессиониста. И после спектакля – возникает желание вновь увидеть полотна – уже вживую.

Все собранные от спектакля средства отправят в фонд "Артист". Вот уже 10 лет он занимается поддержкой ветеранов сцены.