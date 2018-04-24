Шойгу: удар США, Великобритании и Франции по Сирии нарушил все международные нормы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая в Пекине на совещании министров обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, заявил, что события в сирийской Думе с якобы химической атакой носили явно постановочный характер, а ракетный удар США и примкнувших к ним Великобритании и Франции по территории суверенного государства был нанесен в нарушение всех международных норм.

"Нельзя допустить, чтобы террористы получили доступ к оружию массового поражения. Зачастую этот фактор используется в провокационных целях, чтобы посеять хаос среди населения, сформировать у мирового сообщества ложное представление о конфликте. Последний пример — явно постановочный характер якобы имевшей место химической атаки в сирийском городе Дума, — цитирует высказывание главы российского оборонного ведомства "Интерфакс". — Не дожидаясь расследования, США и примкнувшие к ним Великобритания и Франция в нарушение всех международных норм нанесли ракетные удары по территории суверенного государства".

Как сообщалось, 7 апреля текущего года ряд неправительственных организаций, в том числе, "Белые каски", заявили, что в городе Дума было использовано химическое оружие, напоминает ТАСС. В МИД РФ эти заявления назвали информационным вбросом, а в Минобороны России отметили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию.

Уже 9 апреля представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия.

Использовав в качестве повода сообщения об инциденте в Думе, США, Великобритания и Франция нанесли 14 апреля без санкции Совета Безопасности ООН массированный ракетно-бомбовый удар по территории Сирии. По данным Министерства обороны РФ, всего было выпущено 103 ракеты, 71 из которых была сбита сирийскими средствами ПВО.