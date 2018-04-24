Лавров: ряд стран взял курс на развал Сирии

В ходе общения с журналистами в Пекине министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что, вопреки заявлениям Дональда Трампа, США активно обустраиваются в Сирии на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить.

Говоря об экономическом восстановлении Сирии, министр отметил, что это займет некоторое время, и здесь всем нужно действовать, исходя из интересов сирийского народа и при полном уважении суверенитета и территориальной целостности страны. Сергей Лавров пояснил, что в настоящее время целый ряд стран откровенно взяли курс на развал Сирии. Он напомнил, что в свое время Соединенные Штаты клятвенно заверяли, что их единственная цель – изгнание из страны террористов и победа над "Исламским государством" (террористическая группировка, запрещена в РФ). "Вопреки своим заверениям, вопреки заявлениям президента Трампа, на практике США активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить", — подчеркнул Лавров.

По его словам, в данном случае речь идет об очевидном вмешательстве во внутренние дела и нарушении всех мыслимых норм международного права и приличий. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москву очень тревожит позиция Запада, заключающаяся в том, что о том, что никакой помощи находящимся под контролем сирийского правительства районам оказываться не будет. "Лакмусовой бумажкой станет открывающаяся на это неделе в Брюсселе конференция по вопросам помощи содействия Сирии. Посмотрим, как организаторы этой конференции, прежде всего, ЕС и другие участники, будут себя позиционировать относительно предстоявших задач по восстановлению сирийской экономики, сирийского хозяйства",- цитирует высказывание Сергея Лаврова "Интерфакс".