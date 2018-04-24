СКР возбудил два уголовных дела по факту обстрелов Донбасса

После обстрелов в мирных жителей в ДНР, в результате которых один человек погиб и пострадали четыре человека, Следственный комитет РФ возбудил еще два уголовных дела по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" УК РФ, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

19 апреля украинские военные провели снайперский обстрел по территории между контрольно-пропускным пунктом самопровозглашенной Донецкой народной республики "Александровка" и КПП, находящимся под контролем ВСУ в районе населенного пункта Марьинка. В ходе обстрела были ранены две женщины и один мужчина, которые пытались попасть на территорию ДНР.

22 апреля украинскими военнослужащими произведен обстрел объектов гражданской инфраструктуры в городе Докучаевске и поселке городского типа Зайцево города Горловки. Один мирный ранен, еще один погиб.

Представитель СКР подчеркнула, что действия украинских силовиков, направленные против гражданского населения, грубо нарушают протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительного протокола II к ней.