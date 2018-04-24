Красноярская школьница погибла, уронив в ванну мобильник

В Красноярске выясняют обстоятельства смерти 13-летней девочки, которая погибли от разряда тока во время купания в ванной. По предварительной версии следователей, она уронила в воду телефон, подключенный к зарядному устройству.

Когда мама девочки услышала крик из ванной комнаты, она стала стучаться в дверь, однако ответа не дождалась.

"Родственники сломали замок и обнаружили тело ребенка с признаками поражения электрическим током", — сообщила РИА Новости официальный представитель регионального управления СК Ольга Шаманская.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ.