Глава Чечни Рамзан Кадыров готов сложить полномочия руководителя республики и защищать родину как воин. Об этом он заявил в интервью "Россия 24".

Чеченский лидер сказал, что пришел в политику как воин и что его любимое дело — "воюя, защищать народ и государство".

"Мы готовы выполнить любой приказ любой сложности. Как верховный главнокомандующий скажет, так и будет. Наши ребята готовы, — заверил он. — И я думаю, что пора нам, генералам, сложить полномочия глав субъектов и идти вперед, защищая целостность нашего государства".

Также в интервью он затронул ситуацию в Сирии. По его мнению, войну там устроили западные страны для давления на Россию. Точно так же было в Чечне в 90-х годах. Он подчеркнул, что "чеченцы никогда не были экстремистами, террористами".

"Придумали войну против России и так начали дальше идти вперед, убивая наш народ. То же самое происходит в Сирии", — уверен Кадыров.

По словам Кадырова, сейчас Россия сдержанно показывает мировому сообществу: "если завтра что-нибудь будет, мы вам говорили, мы показывали, мы просили доказательства". Но, если ситуация вокруг Сирии будет развиваться в том же русле, то наша страна должна будет принимать силовые меры.

"Я уверен, что мы не сдадимся. Мы будем защищать свои позиции, Российской Федерации, народа, мы сегодня защищаем на территории Сирийской Республики", — подчеркнул Кадыров.

Он уверен в том, что если Россия хочет быть независимым государством, то должна отстаивать свои позиции и "говорить хотя бы как есть", а если будет необходимость – нужно "объединиться вокруг одного лидера и защищать нашу страну и наши позиции".