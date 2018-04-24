Лига чемпионов. Эксперты ждут большого футбольного шоу
В континентальной Лиге чемпионов настала пора решающих матчей. На этой неделе будут сыграны два первых матча полуфинальной стадии: "Ливерпуль" – "Рома" и "Бавария" – "Реал". Специалисты затрудняются отдать преимущество какой-то команде в каждой паре.
Говоря о матче "Бавария" – "Реал" бывший футболист сборной страны Евгений Ловчев уверен, что хозяева выиграют: "Я ставлю на победу "Баварии" и то, что обе команды забьют. Эти команды постоянно встречаются в финальных играх. Но "Бавария" на своем поле — это монстр, машина какая-то".
"Реал" ценен своей атакой, когда им позволяют сыграть в открытый футбол, — цитирует Ловчева сайт "Рейтинг Букмекеров". – Но у "Баварии" сзади такие монстры стоят, что особо и не разбалуешь. Понятно, что Роналду в каждой игре забивает. Назабивал в Лиге чемпионов огромное количество мячей, но на него будет обращено особое внимание. Уверен, что "Бавария" на своем поле не отпустит "Реал".
"А вот во втором полуфинале "Ливерпуль" победит в два мяча, — считает эксперт. – Англичане победят и в первом тайме. Мы прекрасно знаем, на что способен "Ливерпуль" на своем поле, да еще и при активности, при том, что все здоровы, особенно Салах. Он такой скоростью обладает, никто его удержать не может. Естественно это большое подспорье, для того, чтобы выиграть".
"Рома" совершила невозможное в прошлом туре, когда пропустила огромное количество мячей и смогла все это компенсировать, только потому, что на чужом поле забила единственный гол. Здесь они будут также стремиться к тому же, забить гол "Ливерпулю", чтобы во втором матче все уже решать", — говорит Ловчев.
Прогноз известного комментатора Илья Казакова, как он сам говорит, достаточно несложный: "Во-первых, "Рома" уже прыгнула выше головы: сверхэмоции, настоящее чудо – редко в футболе бывает повторение таких чудес. Я бы даже сравнил этот успех римлян с тем, что был в 2008 году у сборной России против Голландии – что было потом, мы все прекрасно помним".
"Ливерпуль" здорово играет, не пропуская, в последних матчах Лиги чемпионов. "Рома" последние матчи в еврокубке играет неровно – самое подходящее слово. И на сегодняшний день мерсисайдцы – команда, которая на "Энфилде" должна владеть преимуществом", — считает специалист.
"В паре римлян и англичан есть только одно "но": "Рома" выиграла последние матчи у "Ливерпуля" во всех турнирах, но все равно, лично меня это не может переубедить и заставить поверить в то, что итальянцы могут выиграть. Поэтому моя ставка – победа хозяев "всухую", — заявил Казаков.
Экс-игрок московского "Спартака" Максим Калиниченко напоминает, что отличный футбол был в четвертьфиналах: "Рома" не очень хорошо играет в гостях, а "Ливерпуль" в этом сезоне Лиги чемпионов играет хорошо. Недаром команда в полуфинале".
"Ливерпуль" пропускает и забивает, но в чемпионате последнюю игру сыграл со счетом 2:2, хотя вел 2:0. Есть у него Салах, Мане, много других отличных футболистов, которые качественно выполняют работу. Но цена ошибки в этой игре повышается донельзя. Оборона у "Ромы" достаточно серьезная, поэтому можно ожидать мало опасных моментов и голов", — говорит экс-футболист.
В матче "Бавария" – "Реал" Калиниченко ждет хорошее зрелище: "И у тех, и у других отличные футболисты тренеры. Все есть для того, чтобы был спектакль. "Реал" как-то нелогично сыграл с "Ювентусом", проиграл дома и выиграл в гостях. С этой командой прогнозировать очень сложно, потому что команда нестабильна, хотя стабильно идет к финалу Лиги чемпионов".
"Бавария" стала чемпионом Германии в очередной раз. Хайнкес привел ее к триумфу и спокойно хочет уйти. Но думаю, что он не против уйти еще с одним трофеем, — считает экс-футболист. – Здесь со ставками не очень разбежишься. Мне понравился вариант с голом "Реала" в первом тайме. Впрочем. Мадрид может забить в любом тайме".
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