Сын Черномырдина стал банкротом

Арбитражным судом Москвы по заявлению ВТБ признан банкротом Виталий Черномырдин, сын бывшего премьер-министра России, передает "Интерфакс". В отношении должника судом открыта процедура реализации имущества. Суд назначил отчет финуправляющего о ходе процедуры банкротства на 18 октября.

На прошлом заседании финуправляющий просил суд признать Черномырдина банкротом. Он заявил тогда, что, согласно проведенному анализу финансового состояния, пассивы значительно превышают активы.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 27 февраля включил в реестр кредиторов Виталия Черномырдина долг перед ПАО "Северсталь" в размере около 18 миллиардов рублей.

В реестр включены три требования ПАО "Северсталь" на сумму 14,3 млрд рублей, 3 млрд 59 млн рублей и 374,1 млн рублей. Требования предъявлены на основании кредитных договоров, по которым поручителем выступил Виталий Черномырдин.

12 декабря 2017 года суд признал обоснованными требования ПАО "Северсталь" и Газпромбанка к Черномырдину на сумму свыше 1,6 млрд рублей.

Тогда суд включил в реестр кредиторов должника требование ПАО "Северсталь" в размере 541,8 млн рублей и Газпромбанка в объеме 1,1 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 24 июля 2017 года в рамках дела о банкротстве отказал ВТБ в аресте имущества на сумму 305,3 миллионов рублей, принадлежащего Виталию Черномырдину.

Банк просил суд принять обеспечительные меры в виде ареста имущества должника общей стоимостью 305,3 миллионов рублей, в том числе долей в уставных капиталах четырех компаний, гаража, а также автомобиля "Кадиллак" 1937 года выпуска. Заявление о мерах обеспечения банк мотивировал тем, что их непринятие "нанесет значительный ущерб интересам ВТБ".

Между тем, по мнению суда, заявитель не доказал "совокупность обстоятельств, позволяющих сделать вывод о том, что непринятие указанных в заявлении мер нанесет значительный ущерб интересам банка ВТБ".